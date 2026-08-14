Митов изгледа от пейката равенство в първия си мач като собственост на Санкт Паули

Българският вратар Димитър Митов попадна в групата, но не записа игрово време за новия си отбор Санкт Паули, който записа равенство 2:2 при визитата си на Холщайн (Кил) в среща от втория кръг на Втора Бундеслига.

Митов и компания можеха да спечелят, след като дръпнаха с два гола благодарение на точните изяви на Мартийн Каарс в 32-рата минута и Таичи Хара в добавеното време на първата част. След почивката обаче те се пропукаха и първо в 56-ата минута Фил Харес намали, а малко преди края Джонас Торисен Теркелсен с попадение в 88-ата минута зарадва домакините.

Санкт Паули през миналия сезон бе част от елитната Бундеслига, но изпадна и сега ще видим дали хамбургци ще имат сили да се върнат бързо в първото ниво на германската футболна пирамида. Двата гола, които пък допусна във вратата си Бен Александер Фол и съответно неговият тим загуби две точки, дават основания да се надяваме, че съвсем скоро може да видим и Димитър Митов в действие с ръкавиците.

Следващата му възможност ще бъде в турнира за Купата на Германия, където Санкт Паули гостува на Рот-Вайс (Есен). Срещата ще бъде на 23 август (неделя) от 19:00 часа българско време.

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