Ето всички отбори, които стигнаха плейофите на Лига Европа и какво направи ЦСКА със своето класиране там

Европейските клубни турнири са една крачка по-близо до основната си фаза, а тази вечер с малко закъснение приключи третият предварителен кръг на Лига Европа. Голямата новина там е, че носителят на Купата на България ЦСКА ще бъде сред тимовете, които ще спорят да продължат във втория етап от надпреварата. Това те го направиха за последно през сезон 2020/2021, когато все още следквалификационните мачове се провеждаха във формат на групи с по 4 отбора, а не на основна фаза с един поток от 36 тима.

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Иначе всичко стартира още във вторник, когато Иберия 1999 направи решителната крачка към плейофите на втория по сила турнир под шапката на УЕФА. В късните часове на вече отминалия 14 август (петък) пък се изигра един отложен двубой заради влошените метеорологични условия, когато бе основният поток от срещите и там Лех (Познан) продължи напред.

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24 часа по-рано пък бе и именно голямата програмна схема, където станаха ясни 11 състава, стигнали до последното препятствие от квалификациите. Там бе именно ЦСКА, а крайните победители от останалите сблъсъци бяха Ференцварош, Омония, Ягелония, Егнатия, Андерлехт, Тюн, Бешикташ, Бенфика, Университатя (Крайова) и РБ Залцбург.

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Към тези 13 състава в плейофите се присъединяват още 5 тима, които получиха квота директно за тази фаза от предварителните кръгове. Това са Трабзонспор, Синт Тройден, Виктория (Пилзен), Лилестрьом и ОФИ Крит, който ще бъде съперникът на ЦСКА.

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Освен това в плейофите на Лига Европа се включват още 6 състава в лицето на Цървена звезда, Мялби, Кайрат, Кауно Жалгирис, Арарат-Армения и Орхус, които отпаднаха от третия предварителен кръг на Шампионската лига.

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Така в последния квалификационен кръг в битка влизат общо 24 тима и логично 12 от тях ще продължат към основната фаза. Там вече други 24 отбора имат гарантирано място. 13 от тях са с квота директно за втория етап на втория по сила европейски клубен турнир, като 12 са с чисто спортен признак, а едно място е запазено за носителя на Лигата на конференциите Кристъл Палас. Към тях се добавят още 4 състава, които вече отпаднаха от третия предварителен кръг на Шампионската лига, но по лигавия път, а не по шампионския. Това са Олимпиакос, Юнион Сен Жилоаз, Спарта (Прага) и Щурм (Грац). Последните 7 квоти пък ще отидат при отпадналите от плейофите в Шампионската лига.

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Интересното е, че тъкмо заради това може да видим два български представителя в основната схема на Лига Европа. За целта, логично ЦСКА трябва да изпълни своята задача срещу ОФИ Крит, а Левски да се спъне срещу съперника си в четвъртия предварителен кръг на Шампионската лига АЕК Атина. Подобен сценарий се случи за последно през сезон 2020/2021, който бе и последният за ЦСКА толкова напред в Лига Европа. По онова време „червените" елиминираха шокиращо Базел, а тогавашният роден шампион Лудогорец се провали в ранните етапи на „турнира на богатите" и също мина успешно през пресявките на по-ниско ранкираната надпревара.

Иначе и двата родни евробоеца имат гарантирано място в Европа поне до средата на сезона. Логично Левски ще се състезава в един от двата най-реномирани турнира с минимум осем изяви до януари 2027 г. в зависимост от представянето си срещу АЕК. ЦСКА пък, както и всички останали 23 тима от плейофите на Лига Европа, имат възможността при провал да изиграят шест мача до декември 2026 в Лигата на конференциите.

Ако „червените" стигнат третостепенния турнир на УЕФА, а Левски попадне в Лига Европа, това ще повтори сценария от сезон 2021/2022, когато Лудогорец бе на мястото на „сините", а „армейците" попаднаха в групите на Лигата на конференциите.

Така от сезон 1991/1992, когато за първи път КЕШ въведе групова фаза, България ще има свой представител в турнирите на УЕФА от този етап за общо свой представител в толкова напреднал етап от европейските клубни турнири за общо 16-и път.

През сезон 2004/2005 бе въведена и групова фаза в Купата на УЕФА (предшественика на Лига Европа). Това прави представителството на българските тимове на Стария континент наистина впечатляващо, тъй като откакто се провеждат групи или основна фаза във всички европейски надпревари, се оказва, че родните клубове са пропуснали само 6 от общо 22 възможни издания.

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