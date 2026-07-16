Удар за Арсенал: Салиба може да отсъства пет месеца

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба е изправен пред перспективата да прекара цели пет месеца извън терените, което ще го остави извън игра за началните месеци от защитата на титлата на тима във Висшата лига. Новината е огромен удар за „артилеристите“, които превърнаха французина в един от стълбовете на скорошните си успехи. Салиба се утвърди като ключова фигура както за клубния си отбор, така и за националния тим на Франция. Именно с екипа на „петлите“ контузията му, която го е тормозила от месеци, най-накрая се прояви сериозно.

Той се свлече на терена с гримаса на болка през първото полувреме на полуфиналния мач на Франция срещу Испания във вторник и трябваше да бъде заменен след само половин час игра. Френското издание „Екип“ твърди, че бранителят на Арсенал може да бъде извън строя между „четири и пет месеца“ след претърпяна операция, което означава, че ще пропусне минимум първите три месеца от сезона за „артилеристите“.

Твърди се, че Салиба е казал на своя партньор в отбраната Дайо Упамекано: „Не издържам повече, гърбът ми е свършен“, когато е паднал на земята по време на мача от Световното първенство.

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25-годишният футболист призна, че се е борил с проблема от известно време преди началото на турнира, но не е говорил след принудителната си смяна във вторник. Преди Световното първенство той заяви: „Имах някои леки болки в продължение на няколко месеца. Стисках зъби, защото имаше мачове в Шампионската лига и Висшата лига. Но треньорският щаб се справя много добре със ситуацията. Световното първенство се провежда само веднъж на четири години, така че трябва да стиснеш зъби. Не съм на 100 процента, но има много играчи, които също не са на 100 процента. Не можеш да си търсиш извинения.“

Арсенал започва сезона си с домакинство на Ковънтри, а в първите десет мача ще гостува на Астън Вила и Ливърпул, като същевременно ще приеме и лондонския си съперник Челси.

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Снимки: Gettyimages