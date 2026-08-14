Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров започва участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес

Григор Димитров започва участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес

  • 14 авг 2026 | 13:54
  • 455
  • 0
Григор Димитров започва участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес

Бившият шампион в Синсинати Григор Димитров започва участието си на тазгодишното издание на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" - Cincinnati Open. Българският тенисист, който участва с покана от организаторите ("уайлд кард"), излиза в първия си мач срещу аржентинеца Себастиан Баес.

До момента Григор Димитров и Себастиан Баес никога не са се изправяли един срещу друг в официален мач от професионалния тур. За 25-годишния аржентинец, който заема 48-о място в световната ранглиста, двубоят срещу опитния българин ще бъде първо сериозно изпитание на бързите твърди кортове в Охайо.

За последно Димитров игра на турнира в Бостад през юли, където записа победа над Далибор Сврчина, преди да отстъпи на Нуно Боржеш. Преди това на Уимбълдън хасковлията записа три последователни победи – срещу Дейн Суини (3:0 сета), Якуб Меншик (3:1 сета) и Матео Беретини (3:2 сета), но в 1/8-финалите претърпя загуба в оспорвана петсетова битка от Артър Фери (2:3 сета).

От своя страна Баес пристига след участие на "Мастърс" турнира в Торонто, където елиминира Матия Белучи, но загуби във втори кръг от Зизу Бергс с 1:2 сета. Преди това аржентинецът бе стигнал до победа над Артур Риндеркнеш и Миомир Кецманович на клея в Кицбюел.

Синсинати пази отлични спомени за Григор Димитров, който спечели титлата през 2017 година. Българинът търси добър ритъм на кортовете с твърда настилка преди предстоящия US Open.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 10:18
  • 1101
  • 0
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

  • 14 авг 2026 | 09:25
  • 501
  • 0
Ига Швьонтек с първа титла за 2026 година

Ига Швьонтек с първа титла за 2026 година

  • 14 авг 2026 | 08:28
  • 1814
  • 0
Бен Шелтън ликува с титлата в Монреал за втора поредна година

Бен Шелтън ликува с титлата в Монреал за втора поредна година

  • 14 авг 2026 | 08:09
  • 3145
  • 0
Шиникова отпадна от турнир във Виго

Шиникова отпадна от турнир във Виго

  • 13 авг 2026 | 22:33
  • 951
  • 0
Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

  • 13 авг 2026 | 18:31
  • 458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 22167
  • 91
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 15933
  • 10
Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

  • 14 авг 2026 | 12:17
  • 16832
  • 40
Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

  • 14 авг 2026 | 13:30
  • 3887
  • 2
Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

  • 14 авг 2026 | 12:06
  • 12423
  • 51
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 79271
  • 123