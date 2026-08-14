Григор Димитров започва участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес

Бившият шампион в Синсинати Григор Димитров започва участието си на тазгодишното издание на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" - Cincinnati Open. Българският тенисист, който участва с покана от организаторите ("уайлд кард"), излиза в първия си мач срещу аржентинеца Себастиан Баес.

До момента Григор Димитров и Себастиан Баес никога не са се изправяли един срещу друг в официален мач от професионалния тур. За 25-годишния аржентинец, който заема 48-о място в световната ранглиста, двубоят срещу опитния българин ще бъде първо сериозно изпитание на бързите твърди кортове в Охайо.

За последно Димитров игра на турнира в Бостад през юли, където записа победа над Далибор Сврчина, преди да отстъпи на Нуно Боржеш. Преди това на Уимбълдън хасковлията записа три последователни победи – срещу Дейн Суини (3:0 сета), Якуб Меншик (3:1 сета) и Матео Беретини (3:2 сета), но в 1/8-финалите претърпя загуба в оспорвана петсетова битка от Артър Фери (2:3 сета).

От своя страна Баес пристига след участие на "Мастърс" турнира в Торонто, където елиминира Матия Белучи, но загуби във втори кръг от Зизу Бергс с 1:2 сета. Преди това аржентинецът бе стигнал до победа над Артур Риндеркнеш и Миомир Кецманович на клея в Кицбюел.

Синсинати пази отлични спомени за Григор Димитров, който спечели титлата през 2017 година. Българинът търси добър ритъм на кортовете с твърда настилка преди предстоящия US Open.

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