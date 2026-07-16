ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

Световната футболна централа (ФИФА) отговори на обвиненията от страна на френския селекционер Дидие Дешан относно качеството на съдийството по време на полуфиналния сблъсък с Испания, загубен от „петлите“ с 0:2, съобщава агенция АФП.

От ФИФА категорично заявиха, че реферите на турнира са от „световна класа“.

„В отговор на коментара на Дидие Дешан, който постави под въпрос дали съдията на мача е бил на ниво за полуфинал, отговорът на ФИФА е ясен: да, нашите рефери са от световна класа“, заяви пред агенцията Пиерлуиджи Колина, който е председател на съдийската комисия към централата.

След поражението във вторник Дешан изрази съмнения относно представянето на салвадорския арбитър Иван Бартон.

Въпреки че не оспори отсъдената дузпа срещу неговия отбор, френският треньор имаше забележки към други детайли от работата на рефера.

Дешан: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

Съдийството на Световното първенство бе обект на критики и в други случаи. Футболната федерация на Египет поиска изваждането на френския съдия Франсоа Летексие след загубата на осминафиналите от Аржентина с 2:3.

Дисциплинарната комисия също отнесе критики заради решението си да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун за мача срещу Белгия, което се случи след намеса от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages