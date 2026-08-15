Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец приема Ботев (Пловдив) в двубой от петия кръг на efbet Лига. Срещата на „Хювефарма арена“ започва в 21:15 часа и ще бъде ръководена от Драгомир Драганов.

Лудогорец показва добра форма в първенството, като разградчани са със 100% актив до момента – 4 победи в 4 мача. В някои от мачове обаче „орлите“ показаха слабости. Единият от победените отбори до момента беше градския съперник на Ботев, Локомотив (Пловдив). Възпитаниците на Томас Райс са двойно по-мотивирани за този сблъсък заради възможността еднолично да оглавят класирането при евентуален успех, тъй като Левски отложи своя мач срещу Славия.

"Канарчетата“ от своя страна тепърва навлизат в добър ритъм. Възпитаниците на Станислав Генчев записаха два последователни успеха срещу варненските Черно море и Спартак в последните два кръга. „Жълто-черните“ все още обаче не са записали точки в гостуване, като имаха само една визита от началото на сезона – загубата от ЦСКА.

По-рано през седмицата Лудогорец се раздели с колумбийското крило Емерсон Родригес, който отива под наем в Индепендиенте. Добрата новина за Томас Райс е, че постепенно може да разчита на някои играчи, които не бяха налични в началото на сезона. Дерой Дуарте тепърва започва да записва игрови минути, като същото сториха и две от новите попълнения Михаил Полендаков и Натан Фернандеш. Очаква се пък за първи път в групата да попадне и Хосам Абделмагид. Под въпрос си остават Кайо Видал и Ерик Маркус, които продължават възстановяването си от контузии.

Официално: Лудогорец прати крило под наем в Колумбия

За Ботев (Пловдив) двубоя в Разград пропуска крилото Карлос Меоти. Георги Миланов се завърна в групата, но не записа игрови минути срещу Спартак (Варна), като очакванията са да запише такива в Разград.

Ботев (Пд) без основен футболист срещу Лудогорец

През изминалия сезон двата отбора си размениха по една победа с 2:1.

Лудогорец – Ботев (Пловдив)

Начало: 21:15 часа



Стадион: „Хювефарма арена“



Съдия: Драгомир Драганов

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