Световната преса громи "петлите": "Най-слабият френски отбор, виждан някога на световно"

Световната преса не пожали критики към националния отбор на Франция след бруталната загуба от Испания с 0:2 във вторник на полуфиналите на Световното първенство. „Прибират се у дома, след като се самозалъгваха, те и всички останали“, отсича италианският вестник „Гадзета дело Спорт“.

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Франция падна от много високо във вторник срещу Испания, а с нея и много наблюдатели. Докато испанската преса ликува след урока, който „Ла Роха“ даде на „петлите“ (2:0) на полуфинала на Мондиала, международните медии се фокусират върху разочарованието на французите, сочени за фаворити в надпреварата от седмици, отбелязва Радио “Монте Карло”. Германското издание „Дер Шпигел“ обобщава това превъзходство с просто уравнение: „Най-добрият колектив > най-добрите индивидуалности“.

„Испания превърна доминиращите досега французи в статисти“, пише медията в статия, озаглавена „Денят на пълната безвредност“. „Хубаво е да имаш нападателно каре от такъв калибър, но не работи, ако никой не им подава топката“, коментира „Дейли Мейл“. „Тази загуба ще бъде трудна за преглъщане за една Франция, която очакваше много повече в деня на националния си празник.“

Аржентинският вестник „Оле“ предлага остър, но точен анализ на този „истински разгром“. „На моменти си беше истинска лекция по футбол“, добавя медията. „Световното първенство вече има своя първи финалист, а испанците заслужават аплодисменти, защото направиха фаворитите за смях. Франция се изгуби между думите и делата си. Финалното „Оле, Оле, Оле“ беше напълно заслужено.“

В отсъствието на своя национален отбор от последните три световни първенства, „Гадзета дело Спорт“ остава много внимателен наблюдател на турнира. И много язвителен, като поздравява „невероятната Испания“. „Великолепна и доминираща Испания, превъзхождаща във всяко едно отношение“, настоява вестникът. „Напълно заслужено място на финала. Една тотално унищожена Франция: най-слабият, най-незначителният френски отбор, виждан някога на Световно първенство по памет.“

„Прибират се у дома, след като се самозалъгваха, те и всички останали, вярвайки, че Световната купа ще бъде тяхна“, продължава с критиките водещият италиански спортен всекидневник. „Без Килиан Мбапе, който внезапно изчезна, без всички останали. Дали първите им съперници бяха слаби? Не, тази Испания е от друга категория, а „петлите“ исторически се затрудняват срещу нея: не успяват да контролират играта ѝ, което ги дестабилизира, влудява ги. Нямаше мач, от първата до последната минута.“ „Петлите се разминаха на косъм с унижението, безпомощни и съкрушени“, завършва вестникът.

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