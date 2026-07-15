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Оярсабал: Това е истинска мечта

  • 15 юли 2026 | 13:17
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Испанският нападател Микел Оярсабал коментира победата с 2:0 над Франция на полуфинала на Световното първенство по футбол. Оярсабал откри резултата от дузпа през първото полувреме, а Педро Поро добави още един гол през втората част.

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„Невероятно е, просто невероятна емоция. Когато гледаш Световното първенство като дете, както аз гледах със семейството си, дори не можеш да си представиш, че един ден ще бъдеш на това място. Знаехме, че ще бъде много трудно. Ако дадеш пространство на французите, те могат да създадат много опасни моменти. Знаехме, че ще имаме повече владение на топката и ако бъдем търпеливи, определено ще създадем положения. Сега просто продължаваме да си вършим работата и да се наслаждаваме на този момент. Това е истинска мечта за нас. Сега трябва да се възстановим колкото е възможно повече. Остава само един мач“, цитира думите на Оярсабал вестник AS.

Испания достигна финала на Световното първенство, а вторият финалист ще бъде определен в мача между Англия и Аржентина на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта на 15 юли.

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Снимки: Gettyimages

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