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МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
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  3. Стоичков: С Инфантино и Лапорта изгледахме много впечатляваща испанска игра

Стоичков: С Инфантино и Лапорта изгледахме много впечатляваща испанска игра

  • 15 юли 2026 | 22:33
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Българската легенда на Барселона Христо Стоичков се похвали със снимка в социалните мрежи, че е изглеждал на живо победата на Испания над Франция с 2:0 в полуфинала на Мондиал 2026 с президентите на ФИФА и Барселона, съответно Джани Инфантино и Жоан Лапорта.

Стоичков и още куп легенди присъстват на Франция – Испания
Стоичков и още куп легенди присъстват на Франция – Испания

„На мач с двама президенти – Джани Инфантино и Жоан Лапорта! Изгледахме много впечатляваща испанска игра!“, написа към снимката Стоичков, който не крие пристрастията си към европейския шампион заради престоя си на „Камп Ноу“.

Още снощи Камата публикува друга снимка от мача в Тексас, на която се вижда, че е бил в компанията на още куп велики футболисти като Алесандро Дел Пиеро, Роберто Баджо, Кака, Кафу, Серхио Рамос, Деко, Мичел Салгадо, Роберто Карлош и Марко Матераци.

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