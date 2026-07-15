Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания

Де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания

  • 15 юли 2026 | 07:17
  • 580
  • 0

Испания се класира за финала на Световното първенство, след като победи Франция с 2:0 в полуфиналния сблъсък. С този успех селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте удължи своята серия без загуба на световни и европейски първенства на 14 мача.

Под ръководството на 65-годишния специалист „Ла Фурия“ спечели Евро 2024 и достигна до финала на Мондиал 2026, записвайки 13 победи и само 1 равенство в рамките на двата турнира.

Де ла Фуенте: Показахме, че сме най-добрият отбор в света
Де ла Фуенте: Показахме, че сме най-добрият отбор в света

По този начин Де ла Фуенте се превърна в първия треньор на европейски национален отбор, който не е губил в първите си 14 мача от финални турнири на световни и европейски първенства.

Второто място в тази класация си поделят Еме Жаке (Франция, 12 мача на Евро 1996 и Мондиал 1998) и Луис ван Гаал (Нидерландия, 12 мача на Мондиал 2014 и Мондиал 2022). При тяхната статистика мачовете, решени след изпълнение на дузпи, се считат за равенства.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

  • 15 юли 2026 | 05:06
  • 1708
  • 1
Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

  • 15 юли 2026 | 06:25
  • 700
  • 0
Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

  • 15 юли 2026 | 05:58
  • 1254
  • 0
Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

  • 15 юли 2026 | 03:09
  • 1066
  • 0
Кубарси: Ние сме като семейство

Кубарси: Ние сме като семейство

  • 15 юли 2026 | 05:31
  • 1052
  • 0
Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

  • 15 юли 2026 | 02:50
  • 1249
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 145312
  • 602
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 81403
  • 533
България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 07:01
  • 4621
  • 1
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 45391
  • 77
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 11133
  • 26
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 21943
  • 18