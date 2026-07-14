Съставите на Франция и Испания, Чуамени се завръща (гледайте на живо)

Франция и Испания излизат в първия полуфинален сблъсък на Световното първенство в Северна Америка. Победителят ще спори за трофея с Англия или актуалния световен шампион Аржентина.

Дидие Дешан е направил две промени от мача с Парагвай. Орелиан Чуамени се завръща сред титулярите, след като вече е възстановен от контузия. Той заменя Ману Коне. Брадли Баркола пък е предпочетен пред Дезире Дуе.

🚨 OFFICIAL FRANCE XI VS SPAIN. pic.twitter.com/7e0WGVUJ4v — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 14, 2026

Луис де ла Фуенте залага на същата единайсеторка от двубоя срещу на четвъртфиналите. Това означава, че Фабиан Руис отново е титуляр за сметка на Педри. Алекс Баена също запазва мястото си и ще помага на Микел Оярсабал и Ламин Ямал в атака.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Spain XI in the World Cup semi-final vs. France! 🇪🇸💫 pic.twitter.com/D3bQ3qz8RZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Отборът на Франция ще се опита да стане едва третият тим в историята, който достига до три поредни финала на световни първенства. Досега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националният празник на Франция, така че "петлите" ще са още по-мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Селекцията на Дидие Дешан е най-убедителният отбор на Мондиал 2026 до момента. "Петлите" спечелиха и шестте си мача досега, като очаквано оглавиха група "I", след което елиминираха последователно Швеция, Парагвай и Мароко, като отбелязаха 16 гола до момента. Половината от тях са на сметката на Килиан Мбапе, който продължава битката за голмайсторския приз на турнира.

Тимът на Луис де ла Фуенте спечели своята група "H", въпреки че започна с разочароващо нулево равенство с Кабо Верде. След това в елиминациите преминаха без проблеми през Австрия, за да стигнат впоследствие до трудни победи над Португалия и Белгия. И в двете срещи късните победи голове бяха дело на Микел Мерино. За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство. Първият бе в Южна Африка преди 16 години, когато Испания спечели титлата. От началото на турнира в Русия през 2018 г. испанците са загубили само един от 27 мача на големи първенства, като са непобедени в последните 14 срещи.

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Снимки: Imago