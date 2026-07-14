Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Съставите на Франция и Испания, Чуамени се завръща (гледайте на живо)

Съставите на Франция и Испания, Чуамени се завръща (гледайте на живо)

  • 14 юли 2026 | 20:43
  • 3375
  • 3

Франция и Испания излизат в първия полуфинален сблъсък на Световното първенство в Северна Америка. Победителят ще спори за трофея с Англия или актуалния световен шампион Аржентина.

Дидие Дешан е направил две промени от мача с Парагвай. Орелиан Чуамени се завръща сред титулярите, след като вече е възстановен от контузия. Той заменя Ману Коне. Брадли Баркола пък е предпочетен пред Дезире Дуе.

Луис де ла Фуенте залага на същата единайсеторка от двубоя срещу на четвъртфиналите. Това означава, че Фабиан Руис отново е титуляр за сметка на Педри. Алекс Баена също запазва мястото си и ще помага на Микел Оярсабал и Ламин Ямал в атака.

Отборът на Франция ще се опита да стане едва третият тим в историята, който достига до три поредни финала на световни първенства. Досега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националният празник на Франция, така че "петлите" ще са още по-мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Селекцията на Дидие Дешан е най-убедителният отбор на Мондиал 2026 до момента. "Петлите" спечелиха и шестте си мача досега, като очаквано оглавиха група "I", след което елиминираха последователно Швеция, Парагвай и Мароко, като отбелязаха 16 гола до момента. Половината от тях са на сметката на Килиан Мбапе, който продължава битката за голмайсторския приз на турнира.

Тимът на Луис де ла Фуенте спечели своята група "H", въпреки че започна с разочароващо нулево равенство с Кабо Верде. След това в елиминациите преминаха без проблеми през Австрия, за да стигнат впоследствие до трудни победи над Португалия и Белгия. И в двете срещи късните победи голове бяха дело на Микел Мерино. За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство. Първият бе в Южна Африка преди 16 години, когато Испания спечели титлата. От началото на турнира в Русия през 2018 г. испанците са загубили само един от 27 мача на големи първенства, като са непобедени в последните 14 срещи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спортът е част от сърцето на Атланта

Спортът е част от сърцето на Атланта

  • 14 юли 2026 | 15:40
  • 380
  • 0
От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

  • 14 юли 2026 | 15:39
  • 951
  • 0
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 8748
  • 70
Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

  • 14 юли 2026 | 15:18
  • 1160
  • 1
В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

  • 14 юли 2026 | 14:45
  • 2120
  • 2
От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 14:39
  • 18247
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Борац, без голове на почивката

Левски 0:0 Борац, без голове на почивката

  • 14 юли 2026 | 21:18
  • 39916
  • 146
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 12900
  • 27
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 9937
  • 12
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 2289
  • 1
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 26959
  • 15