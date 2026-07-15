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  3. Патрик Виейра: Всички водещи играчи на Франция изчезнаха

Патрик Виейра: Всички водещи играчи на Франция изчезнаха

  • 15 юли 2026 | 00:46
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Бившият халф на френския национален отбор Патрик Виейра коментира поражението на тима от Испания с 0:2 в полуфиналите на Мондиал 2026.

„Всички очакваха Франция да спечели Световното първенство. Много сме разочаровани от резултата, но още повече от самата игра, защото днес очаквахме нашите водещи футболисти да се докажат, а това не се случи“, заяви Виейра.

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„Не става въпрос за един или двама играчи – всички те изчезнаха. Като отбор играхме много зле“, добави бившата звезда на "петлите"

Франция ще играе за третото място на Световното първенство срещу Англия или Аржентина.

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Снимки: Gettyimages

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