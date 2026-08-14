Швейцарец със злощастен червен картон на Мондиал 2026 пред трансфер в МЛС

Атланта Юнайтед е близо до финализирането на трансфера на нападателя Брийл Емболо от френския Рен, съобщи изданието The Athletic. Сумата от 18 милиона долара би направила 29-годишния швейцарски национал един от петте най-скъпи футболисти в историята на Мейджър Лийг Сокър.

🚨 | Atlanta United, Rennes forması giyen Breel Embolo'yu 15.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere.



(The Athletic) pic.twitter.com/J0gVHuQTk3 — 🇹🇷 Transfer Haberleri ⚒ (@Transferhaber6) August 14, 2026

Емболо отбеляза 10 гола и направи 3 асистенции в 34 мача с екипа на Рен при първия му сезон с клуба от Лига 1. Преди това той игра за Монако (2022-2025), германските Борусия Мьонхенгладбах (2019-2022) и Шалке 04 (2016-2019) и швейцарския Базел (2014-2016).



Брийл Емболо бе част от националния тим на Швейцария на Световното първенство в Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. След края на форума стана ясно, че е получил несправедлив червен картон в четвъртфинала срещу Аржентина.

Разкриха несправедливост по време на Световното

Той има 26 гола в 92 мача за "кръстоносците".

Атланта Юнайтед заема последно място в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър преди домакинството срещу Ню Йорк Ред Булс през уикенда.

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