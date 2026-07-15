Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Дешан: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

Дешан: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

  • 15 юли 2026 | 01:00
  • 3299
  • 9

Селекционерът на Франция Дидие Дешан логично бе много разочарован след загубата с 0:2 от Испания в полуфиналния мач на Мондиал 2026. Наставникът на "петлите", който се превърна в треньора с най-много мачове на световни финали, призна, че отборът му е бил надигран, но и изрази недоволстството си от главния съдия на двубоя - салвадорецът Иван Бартон.

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

"Играчите са съсипани, но трябва да сме обективни – бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша. Но ще задам един въпрос: имаше ли съдията нивото да ръководи полуфинал? Няма да отговарям. Имаше доста ситуации...

Но основната причина е, че бяхме по-слаби, с технически грешки и пасове, които можеха да доведат до положения. Това е най-високото ниво, дори и да боли. Ще играем в малкия финал. Не искам да зачерквам всичко, което направихме, но в този мач Испания показа нещо повече", каза Дешан след двубоя.

Селекционерът на Франция добави: "Съдийството ли? Ако кажа нещо, ще изляза мрънкало, защото загубихме. Имаше дузпа, но не е само това, то е в допълнение. Нямам нищо против съдията тази вечер, но си задайте въпроса дали имаше нивото за полуфинал.

Не мисля за себе си, подготвих мача с играчите с целта да стигнем до края. Не успяхме, разочарованието е голямо. Но не отричам всичко добро, което направихме. Мислех, че сме се възстановили много добре... Не отнемам нищо от испанския отбор, който владееше положението“.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Липсваше ни техническа прецизност и свежест. Испанците знаят много добре как да пресичат атаките с изпреварващи действия и пасове. Бихме искали да им създадем повече проблеми в атака“, завърши Дешан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

  • 14 юли 2026 | 21:15
  • 3177
  • 3
Резултати от реваншите в първия квалификационен кръг на ШЛ

Резултати от реваншите в първия квалификационен кръг на ШЛ

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 12587
  • 2
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 9776
  • 7
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 52724
  • 500
Скалони подготвя промяна за мача с Англия

Скалони подготвя промяна за мача с Англия

  • 14 юли 2026 | 20:27
  • 2982
  • 2
Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

  • 14 юли 2026 | 20:07
  • 5548
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 125919
  • 579
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 52724
  • 500
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 37295
  • 70
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 6742
  • 23
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 18496
  • 16
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 9776
  • 7