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Мбапе: Допуснахме много грешки и позволихме на испанците да диктуват темпото

  • 15 юли 2026 | 01:49
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Нападателят на Франция Килиан Мбапе коментира поражението с 0:2 от Испания на полуфиналите от Световното първенство.

„Не показахме играта, която искахме – нито в тактически, нито в технически план, нито като цялостно ниво. Когато не правиш това, което трябва, на полуфинал на Световно първенство, не можеш да победиш", заяви Мбапе.

"Испания се придържаше към своя игрови план, с който е известна: отбор, който обича да контролира топката и да диктува темпото. Идеята ни беше да им окажем висока преса, за да не им позволим да наложат по-бавен ритъм, но не успяхме. Допуснахме твърде много технически грешки и не знаехме как да ги нараним, когато беше необходимо“, продължи нападателят на "петлите".

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„Позволихме им да диктуват темпото, а от нас се искаше да променим баланса на силите, но точно в това се провалихме. От самото начало, заради пресата и начина, по който ги атакувахме, постоянно се озовавахме в ситуация трима на двама в средата на терена, а срещу Испания това е много трудно", обясни Мбапе.

"Фабиан Руис и Родри имаха твърде много време, липсваше синхрон в пресата ни. Трябваше да играем един на един, да ги принудим да тичат с нас, защото това е отбор, който не обича да тича без топка. И дори когато отнемахме кълбото, технически първите ни пасове и първите докосвания не бяха на нивото на полуфинал на Световно първенство. Всичко това в съвкупност води до загуба“, допълни френската звезда.

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Снимки: Gettyimages

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