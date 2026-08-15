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Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

  • 15 авг 2026 | 02:54
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Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро се сбогува с клуба днес преди очаквания му трансфер в Атлетико Мадрид. 28-годишният аржентински защитник, който се присъедини към Тотнъм през 2021 г. и стана капитан на лондончани миналата година, публикува изявление в профила си в социалната мрежа Instagram, в което благодари на клуба и феновете след пет сезона в Северен Лондон.

„Тръгвам си със сърце, изпълнено със спомени и огромна гордост за всичко, което преживяхме и постигнахме заедно. Някога бях един от вас. Днес си тръгвам като един от вас завинаги“, написа Ромеро в част от дългото си съобщение, придружено с емоционално видео.

Аржентинецът помогна на Тотнъм да спечели Лига Европа 2025 г., като това бе първи трофей на клуба от 2008 г. насам. Кристиан Ромеро беше обявен за играч на сезона в турнира.

Тотнъм и Атлетико Мадрид се разбраха за Ромеро
Тотнъм и Атлетико Мадрид се разбраха за Ромеро

Тотнъм и Атлетико Мадрид се споразумяха за трансфер на стойност около 40 млн евро.

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