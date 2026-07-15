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Цифрите, които доказват безпомощността на Франция

  • 15 юли 2026 | 02:16
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Франция регистрира негативен рекорд по ключов атакуващ показател в полуфиналния си мач от Световното първенство, в който отстъпи на Испания с 0:2.

Според статистическия портал „Opta“ показателят за очаквани голове (xG) на „петлите“ в срещата е бил едва 0,3. Това е най-ниската стойност за тима на световни финали, откакто се води подобна статистика.

След загубата Франция ще играе в мача за третото място, докато Испания се класира за финала. Съперниците на двата отбора ще бъдат определени от другата полуфинална двойка между Англия и Аржентина.

Показателят xG е статистическа метрика във футбола, която измерва качеството на създадените голови положения и оценява вероятността даден удар към вратата да се превърне в гол.

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Снимки: Imago

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