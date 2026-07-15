Цифрите, които доказват безпомощността на Франция

Франция регистрира негативен рекорд по ключов атакуващ показател в полуфиналния си мач от Световното първенство, в който отстъпи на Испания с 0:2.
Според статистическия портал „Opta“ показателят за очаквани голове (xG) на „петлите“ в срещата е бил едва 0,3. Това е най-ниската стойност за тима на световни финали, откакто се води подобна статистика.
След загубата Франция ще играе в мача за третото място, докато Испания се класира за финала. Съперниците на двата отбора ще бъдат определени от другата полуфинална двойка между Англия и Аржентина.
Показателят xG е статистическа метрика във футбола, която измерва качеството на създадените голови положения и оценява вероятността даден удар към вратата да се превърне в гол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago