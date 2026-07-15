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Цяла нощ Испания празнуваше боя над Франция

  • 15 юли 2026 | 10:52
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Запалянковците в Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор над Франция на полуфиналите на Световното първенство снощи. Въпреки предстоящия работен ден и късния час централните квартали на Мадрид бяха изпълнени с ликуващи хора, развяващи испански знамена, а колите, движещи се по улиците на столицата, надуват клаксони.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Хиляди фенове гледаха мача във фен зони пред гигантски екрани. Баровете, излъчващи двубоя, също бяха препълнени.

„Бях сигурна, че ще спечелим. Толкова съм щастлива, дори се разплаках, когато стана ясно, че сме на финала, който съм сигурна, че ще спечелим“, коментира дама на име Марта, цитиран от БТА.

Нейният ентусиазъм беше споделен от млад мъж на име Алехандро: „Нашите момчета са най-добрите! Ще видим срещу кого ще играем на финала. Ще стискам палци за отбора.“

Много местни политици, включително премиерът Педро Санчес, поздравиха Испания за победата.

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