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11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" със само четири промени

  • 14 авг 2026 | 20:14
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11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" със само четири промени

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Черно море, които излизат в първи мач от петия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Александър Александров прави не 11, а само четири промени спрямо тези, които започнаха през седмицата срещу Панатинайкос. Божев, Бен Амар, Витанов и Собреро влизат на местата на Маринов, контузения Двали, Куеяр и Илиев.

ЦСКА 1948 - ЧЕРНО МОРЕ

ЦСКА 1948: 31. Божев, 2. Медина, 4. Хофман, 5. Бен Амар, 22. Гашевич, 8. Земземи, 34. Витанов, 30. Мейер, 67. Масиел, 11. Русев, 20. Собреро

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 5. Скуадроне, 26. Бандаро, 50. Томбак, 24. Телеш, 29. Бейхан, 39. Златев, 10. Сидни, 11. Аши, 19. Лазаров

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