Победата на Испания сложи край на един от най-странните рекорди в историята на Мондиалите

Класирането на Испания за финала на Мондиал 2026 г. след победата с 2:0 над Франция сложи край на една от най-необичайните и дългогодишни статистически серии в историята на надпреварата.
Става дума за това, че за първи път от 44 години финалът на Световното първенство ще се проведе без едновременно представителство на Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано) с поне един играч в последния мач.
Серията започна на Световното първенство през 1982 г. с финала между Италия и Германия (3:1), като тя продължи цели 11 поредни издания. Без значение кой стигаше до финала или кой вдигаше трофея, поне един футболист от Байерн и един от Интер присъстваха в най-големия мач в световния футбол през годините.
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Испания обаче сложи край на тази традиция. Иберийците нямат в състава си нито един играч от баварския гранд или "нерадзурите", а с елиминирането на Франция отпаднаха и представителите на германския шампион Дайо Упамекано и Майкъл Олисе. Така за първи път от 1982 г., след 44 години, финалът на Световното първенство няма да има едновременно поне един играч на Байерн и Интер.
Все пак един от двата клуба ще може да продължи серията, тъй като и двата отбора имат по един футболист в съставите на другите полуфиналисти Англия и Аржентина. Съответно това са Хари Кейн за Байерн и Лаутаро Мартинес за Интер.
История на рекорда за финалите на Мондиал с поне един играч едновременно на двата клуба:
1982 г. - Играчи на Интер са Алесандро Алтобели, Габриеле Ориали и Джузепе Бергоми, докато Байерн беше представен от Паул Брайтнер, Карл-Хайнц Румениге и Волфганг Дремлер
1986 г. - На финала между Аржентина и Западна Германия, Байерн Мюнхен беше представен от Лотар Матеус, Дитер Хьонес и Норберт Едер, докато Интер Милано имаше Карл-Хайнц Румениге.
1990 г. - Байерн имаше Клаус Аугенталер, Юрген Колер, Олаф Тон и Раймонд Ауман, а Интер Андреас Бреме, Лотар Матеус и Юрген Клинсман.
1994 г. - Интер беше представен от Никола Берти, а Байерн - от бразилеца Жоржиньо.
1998 г.- Интер имаше на финала Роналдо и Юри Джоркаеф, а Байерн - Бишенте Лизаразу, световен шампион с Франция.
2002 г. - Байерн беше представен от Оливер Кан, Томас Линке, Йенс Йеремис и Карстен Янкер, а Интер от бразилеца Роналдо
2006 - Байерн имаше Вили Саньол от Франция, а Интер - Марко Матераци, защитникът, който отбеляза на финала и стана световен шампион.
2010 г. - Байерн беше представен от Ариен Робен и Марк ван Бомел, докато Интер имаше на финала Уесли Снайдер,
2014 г. - Байерн имаше масирано представителство в шампионската Германия: Мануел Нойер, Филип Лам, Жером Боатенг, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Тони Кроос и Марио Гьотце. Интер беше представен от аржентинеца Родриго Паласио, тогава в италианския клуб.
2018 г.- Байерн имаше Корентен Толисо, световен шампион с Франция, а Интер - Иван Перишич и Марсело Брозович, финалисти с Хърватия.
2022 г. - Байерн беше представен от Дайо Упамекано, Бенжамен Павар и Кингсли Коман, а Интер - от Лаутаро Мартинес.
Снимки: Gettyimages