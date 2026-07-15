Победата на Испания сложи край на един от най-странните рекорди в историята на Мондиалите

Класирането на Испания за финала на Мондиал 2026 г. след победата с 2:0 над Франция сложи край на една от най-необичайните и дългогодишни статистически серии в историята на надпреварата.

Става дума за това, че за първи път от 44 години финалът на Световното първенство ще се проведе без едновременно представителство на Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано) с поне един играч в последния мач.

❌ La streak qui dure depuis 1982 est finie.



Depuis Allemagne-Italie à Madrid, il y avait au moins un joueur du Bayern et de l’Inter en finale de Coupe du Monde.



La série ne continuera que pour un des deux clubs avec soit Lautaro Martinez 🇦🇷 soit Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ooWbQ5NOLv — Media Bayern France (@MediaBayernFR) July 14, 2026

Серията започна на Световното първенство през 1982 г. с финала между Италия и Германия (3:1), като тя продължи цели 11 поредни издания. Без значение кой стигаше до финала или кой вдигаше трофея, поне един футболист от Байерн и един от Интер присъстваха в най-големия мач в световния футбол през годините.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Испания обаче сложи край на тази традиция. Иберийците нямат в състава си нито един играч от баварския гранд или "нерадзурите", а с елиминирането на Франция отпаднаха и представителите на германския шампион Дайо Упамекано и Майкъл Олисе. Така за първи път от 1982 г., след 44 години, финалът на Световното първенство няма да има едновременно поне един играч на Байерн и Интер.

Все пак един от двата клуба ще може да продължи серията, тъй като и двата отбора имат по един футболист в съставите на другите полуфиналисти Англия и Аржентина. Съответно това са Хари Кейн за Байерн и Лаутаро Мартинес за Интер.

История на рекорда за финалите на Мондиал с поне един играч едновременно на двата клуба:

1982 г. - Играчи на Интер са Алесандро Алтобели, Габриеле Ориали и Джузепе Бергоми, докато Байерн беше представен от Паул Брайтнер, Карл-Хайнц Румениге и Волфганг Дремлер

1986 г. - На финала между Аржентина и Западна Германия, Байерн Мюнхен беше представен от Лотар Матеус, Дитер Хьонес и Норберт Едер, докато Интер Милано имаше Карл-Хайнц Румениге.



1990 г. - Байерн имаше Клаус Аугенталер, Юрген Колер, Олаф Тон и Раймонд Ауман, а Интер Андреас Бреме, Лотар Матеус и Юрген Клинсман.



1994 г. - Интер беше представен от Никола Берти, а Байерн - от бразилеца Жоржиньо.



1998 г. - Интер имаше на финала Роналдо и Юри Джоркаеф, а Байерн - Бишенте Лизаразу, световен шампион с Франция.



2002 г. - Байерн беше представен от Оливер Кан, Томас Линке, Йенс Йеремис и Карстен Янкер, а Интер от бразилеца Роналдо



2006 - Байерн имаше Вили Саньол от Франция, а Интер - Марко Матераци, защитникът, който отбеляза на финала и стана световен шампион.



2010 г. - Байерн беше представен от Ариен Робен и Марк ван Бомел, докато Интер имаше на финала Уесли Снайдер,



2014 г. - Байерн имаше масирано представителство в шампионската Германия: Мануел Нойер, Филип Лам, Жером Боатенг, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Тони Кроос и Марио Гьотце. Интер беше представен от аржентинеца Родриго Паласио, тогава в италианския клуб.



2018 г. - Байерн имаше Корентен Толисо, световен шампион с Франция, а Интер - Иван Перишич и Марсело Брозович, финалисти с Хърватия.



2022 г. - Байерн беше представен от Дайо Упамекано, Бенжамен Павар и Кингсли Коман, а Интер - от Лаутаро Мартинес.

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Снимки: Gettyimages