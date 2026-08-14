Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гръцкият клуб Арис е близо до привличането на централен защитник, като целта е 26-годишният защитник на Левски Кристиан Макун, твърди gazzetta.gr.

„Жълто-черните“ изпитват затруднения с изграждането на защитната си линия, като слабостите им проличаха в последната приятелска среща срещу Наполи, завършила с тежко поражение. В последните часове клубът води активни преговори с няколко централни защитници, а един от тях е Кристиан Макун. Той е собственост на Левски, с който има договор до лятото на 2027 г.

26-годишният венецуелец не взе участие в последните мачове на българския тим срещу Кайрат Алмати от квалификациите на Шампионската лига, тъй като Левски е в преговори с Арис за продажбата на правата му, се казва в информацията, а и самият бранител нямал нищо против трансфера.

Именно това е причината Левски да търси нов централен защитник. Смята се, че „сините“ вече са в напреднали разговори с Локомотив (Пловдив) за привличането на Лукас Риян. На практика двата трансфера се развиват паралелно, тъй като Левски иска първо да си осигури заместник на Макун, преди да финализира неговата продажба.

26-годишният централен защитник с ляв крак е в Левски от 2024 г. Преди това той има кратък престой в Кипър с отбора на Анортозис, но по-голямата част от кариерата му преминава в МЛС, където играе за Интер Маями, Ню Ингланд и Шарлът. На 18-годишна възраст се присъединява към академията на Ювентус и изиграва 13 мача в Примавера 1 преди да се премести в Съединените щати. Макун има 16 мача за националния отбор на Венецуела, като последното му участие е през септември 2025 г. Бил е и капитан на младежкия национален отбор на Венецуела до 20 години.

Припомняме, че през май 2025 година отново се споменаваше за евентуален трансфер на Макун в Арис, но тогава ръководството на солунския клуб отрече за интерес към него.

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