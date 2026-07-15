Анри: Преди испанците не умееха да печелят по този начин, а сега са номер едно на всички нива

Френската футболна легенда Тиери Анри заяви, че успехът на Испания над „петлите“ в полуфиналния сблъсък от Световното първенство е бил напълно закономерен. Бившият нападател на Арсенал и Барселона, който сега работи като анализатор за американската телевизия „Фокс Спортс“, не спести похвалите си за испанския тим.

„Испанците контролираха топката и демонстрираха защо са европейски шампиони. Те бяха значително по-силни и по-добрият отбор спечели“, коментира Анри. „Ако не подходиш с правилната нагласа от самото начало, след това става много трудно. Испания е най-тежкият съперник, срещу когото можеш да изоставаш с 0:1. Франция трябва да направи анализ на случилото се и да се завърне по-силна, за да се опита да надделее над големия си съперник в последно време.“

Световният шампион от 1998 г. подчерта доминацията на Испания в световния футбол на всички нива.

„Испанците са изключително силни – в женския футбол, при юношеските формации, на Олимпийски игри. Аз самият загубих от тях през 2024 г. Те винаги са фактор. Притежават идентичност, философия и играят на много високо ниво. Треньорите им познават системата до съвършенство, което е видимо. Разполагат и със звезди в състава си“, добави той.

Анри обърна специално внимание на стила на игра на „Ла Фурия“: „Когато Испания владее топката, тя просто не ти я дава, трябва сам да си я извоюваш. Искам да ги поздравя за тяхната система. Преди не умееха да печелят по този начин, а сега са номер едно на всички нива.“

Според него ключът към успехите им се крие в изградената философия и дисциплина. „Те са осъзнали, че топката се движи, но всеки играч трябва да пази своята позиция и да има вяра в съотборниците си. Няма значение дали на терена е Баена или Нико Уилямс – те знаят какво да правят още от 9-годишна възраст. Без значение кой поред мач играят за националния отбор, те следват един и същи стил“, завърши анализа си Тиери Анри.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google