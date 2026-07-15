Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Анри: Преди испанците не умееха да печелят по този начин, а сега са номер едно на всички нива

Анри: Преди испанците не умееха да печелят по този начин, а сега са номер едно на всички нива

  • 15 юли 2026 | 17:16
  • 136
  • 0

Френската футболна легенда Тиери Анри заяви, че успехът на Испания над „петлите“ в полуфиналния сблъсък от Световното първенство е бил напълно закономерен. Бившият нападател на Арсенал и Барселона, който сега работи като анализатор за американската телевизия „Фокс Спортс“, не спести похвалите си за испанския тим.

„Испанците контролираха топката и демонстрираха защо са европейски шампиони. Те бяха значително по-силни и по-добрият отбор спечели“, коментира Анри. „Ако не подходиш с правилната нагласа от самото начало, след това става много трудно. Испания е най-тежкият съперник, срещу когото можеш да изоставаш с 0:1. Франция трябва да направи анализ на случилото се и да се завърне по-силна, за да се опита да надделее над големия си съперник в последно време.“

Световният шампион от 1998 г. подчерта доминацията на Испания в световния футбол на всички нива.

„Испанците са изключително силни – в женския футбол, при юношеските формации, на Олимпийски игри. Аз самият загубих от тях през 2024 г. Те винаги са фактор. Притежават идентичност, философия и играят на много високо ниво. Треньорите им познават системата до съвършенство, което е видимо. Разполагат и със звезди в състава си“, добави той.

Анри обърна специално внимание на стила на игра на „Ла Фурия“: „Когато Испания владее топката, тя просто не ти я дава, трябва сам да си я извоюваш. Искам да ги поздравя за тяхната система. Преди не умееха да печелят по този начин, а сега са номер едно на всички нива.“

Според него ключът към успехите им се крие в изградената философия и дисциплина. „Те са осъзнали, че топката се движи, но всеки играч трябва да пази своята позиция и да има вяра в съотборниците си. Няма значение дали на терена е Баена или Нико Уилямс – те знаят какво да правят още от 9-годишна възраст. Без значение кой поред мач играят за националния отбор, те следват един и същи стил“, завърши анализа си Тиери Анри.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

  • 15 юли 2026 | 15:25
  • 930
  • 9
Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

  • 15 юли 2026 | 14:49
  • 723
  • 0
От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

  • 15 юли 2026 | 14:34
  • 659
  • 0
Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

  • 15 юли 2026 | 14:19
  • 753
  • 2
Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

  • 15 юли 2026 | 14:08
  • 6681
  • 26
Съндърланд обяви привличането на Лил

Съндърланд обяви привличането на Лил

  • 15 юли 2026 | 13:51
  • 1194
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 31656
  • 65
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 2537
  • 1
Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 66657
  • 73
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 33475
  • 104
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 13789
  • 22
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 2878
  • 1