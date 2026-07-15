Царете на елиминациите! Испания подобри собствения си рекорд

Националният отбор на Испания се превърна в първия европейски тим в историята, който постига осем последователни победи в елиминационната фаза на световни и европейски първенства.

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Воденият от Луис де ла Фуенте състав надделя над Франция с 2:0 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. С този успех „Ла Роха“ подобри рекорда на Италия от седем поредни победи в елиминации, постигнат в периода между 1934 и 1938 г. Испанците изравниха това постижение със своя собствена серия от седем успеха между 2008 и 2012 г.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Spain are the FIRST EVER country in Europe to win 8 consecutive knockout stage matches in major tournaments (EURO/WC). pic.twitter.com/AU3D7zMTtW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Победната серия на Испания включва четири мача от Евро 2024 (4:1 срещу Грузия, 2:1 срещу Германия, 2:1 срещу Франция и 2:1 срещу Англия) и четири от настоящия мондиал (3:0 срещу Австрия, 1:0 срещу Португалия, 2:1 срещу Белгия и 2:0 срещу Франция).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages