Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Царете на елиминациите! Испания подобри собствения си рекорд

Царете на елиминациите! Испания подобри собствения си рекорд

  • 15 юли 2026 | 00:37
  • 152
  • 0

Националният отбор на Испания се превърна в първия европейски тим в историята, който постига осем последователни победи в елиминационната фаза на световни и европейски първенства.

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Воденият от Луис де ла Фуенте състав надделя над Франция с 2:0 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. С този успех „Ла Роха“ подобри рекорда на Италия от седем поредни победи в елиминации, постигнат в периода между 1934 и 1938 г. Испанците изравниха това постижение със своя собствена серия от седем успеха между 2008 и 2012 г.

Победната серия на Испания включва четири мача от Евро 2024 (4:1 срещу Грузия, 2:1 срещу Германия, 2:1 срещу Франция и 2:1 срещу Англия) и четири от настоящия мондиал (3:0 срещу Австрия, 1:0 срещу Португалия, 2:1 срещу Белгия и 2:0 срещу Франция).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

  • 14 юли 2026 | 21:15
  • 2831
  • 3
Резултати от реваншите в първия квалификационен кръг на ШЛ

Резултати от реваншите в първия квалификационен кръг на ШЛ

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 11833
  • 2
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 8952
  • 6
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 46432
  • 444
Скалони подготвя промяна за мача с Англия

Скалони подготвя промяна за мача с Англия

  • 14 юли 2026 | 20:27
  • 2401
  • 2
Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

  • 14 юли 2026 | 20:07
  • 5187
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 121477
  • 543
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 46432
  • 444
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 35470
  • 66
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 5797
  • 19
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 17737
  • 16
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 8952
  • 6