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Голямото парти в съблекалнята на Испания: "Какъв ш*бан рецитал"

  • 15 юли 2026 | 09:53
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Официалният акаунт на испанския национален отбор по футбол публикува видео, което показва голямата фиеста в съблекалнята след победата с 2:0 над Франция на полуфиналите на Мондиала. „Викаше се, танцуваше се, празнуваше се… Елате в съблекалнята на националния отбор и покажете забранените си танци!“, гласи съобщението към клипа.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Какъв шибан рецитал!“, изкрещява Марк Кукурея при влизането си в съблекалнята.

“Беше писано... Започнахме в Атланта и ще завършим в Ню Йорк. Близо е... да го направим!”, въодушевен е Дани Олмо.

Вратарят Унай Симон, по-спокоен, призна: „Сега все още го осмисляме, защото никой в съблекалнята не осъзнава какво правим. Но добре, ще го разберем с течение на дните и ще се подготвим за финала на Световното първенство“.

След това последваха скандирания „Към Ню Йорк, оле“ и „забранените танци“ на Родри в ритъма на музиката.

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