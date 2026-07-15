Проклятието на "Златната топка" на мондиал продължи

Усман Дембеле пропусна възможността да стане първият футболист, спечелил Световното първенство като носител на “Златната топка“, увековечавайки проклятие, което вече е засягало легенди като Еузебио и Мишел Платини. Отпадането на Франция на полуфиналите, след загуба с 0:2 от Испания, сложи край на мечтата за нападателя на Пари Сен Жермен.

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Дембеле не успя да развали магията. Френският нападател беше в най-добра позиция да постигне подобен подвиг. Роналдо Феномена беше губещ финалист през 1998 г. срещу Франция (0:3) - година след като спечели отличието през 1997 г.

Любопитно е, че Дембеле се присъединява към малка група носители на „Златната топка“, които отпаднаха на полуфиналите на Световно първенство. Преди него Еузебио през 1966 г. и Мишел Платини през 1986 г. имаха същата съдба.

Други забележителни играчи, които не успяха да спечелят световната титла година, след като получиха индивидуалната награда, стигнаха по-далеч, но загубиха на финала. Това бяха Джани Ривера (Италия, 1970), Йохан Кройф (Нидерландия, 1974), Карл-Хайнц Румениге (Германия, 1982), Роберто Баджо (Италия, 1994) и вече споменатият Роналдо Феномена. Кристиано Роналдо (2014 – групова фаза и 2018 – осминафинали) или Меси (2010 – четвъртфинали) също не успяха да развалят проклятието.

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