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Лех разби Класвик и стана последният участник в плейофите

  • 14 авг 2026 | 23:47
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Лех разби Класвик и стана последният участник в плейофите

Полският гранд Лех (Познан) се превърна в последния тим, класирал се за плейофната фаза от предварителните кръгове на втория по сила турнир под шапката на УЕФА Лига на Европа.

Това стана факт, след като футболистите от Източна Европа разбиха в отложен мач Клаксвик от Фарьорските острови с 5:0.

Реваншът трябваше да се изиграе ден по-рано, но заради мъгла мачът не се изигра тогава и бе отложен с 24 часа.

Първия мач в Познан поляците бяха спечелили с минималното 1:0, а тази вечер в головото шоу за поляците се развихриха Алахяр Саядманеш (20’), Пабло Родригес (49’), Антони Козубал (75’), Даниел Хааканс (89’) и Патрик Ваалемарк (90’+2’).

Така Лех се класира напред с успех в общия резултат 6:0. В спор за място в основната схема поляците ще играят с Тюн от Швейцария.

Клаксвик от своя страна се прехвърля в най-нискоранкирания турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите и там ще играе плейоф срещу тима на Рига от Латвия.

Плейофните мачове и от двата турнира предстоят на 20 и 27 август.

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