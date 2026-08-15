Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Стойчо Младенов коментира достигането на отбора до основната фаза на евротурнирите.

"Важен е крайният резултат, а той е, че ЦСКА се класира за плейофите в Лига Европа. Целта на този етап е постигната – мачове на международната сцена до края на годината. Абсурд е да е имало подценяване за реванша с оглед резултата от първия мач. Радвам се, че успяхме да продължим в Лига Европа, не напразно ни наричат "убийци на шампиони". Стремим се към връщане на идентичността, която имаме в Европа. Успоредно с това шампионската титла е цел номер едно. Това е било задача на всеки един ръководител и треньор на ЦСКА, откакто клубът съществува. И се радвам, че най-после се обяви гласно, и се надявам, че този път ще го постигнем", изрази увереност 69-годишният Младенов, говорейки пред "Тема Спорт".

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Относно предстоящите битки с ОФИ Крит в плейофа, той заяви: "Това, че гръцкото първенство все още не е започнало, дава предимство на ЦСКА. Знаем колко важен е игровият ритъм, за да се влезе в нужната форма. В това отношение ОФИ са изостанали и трябва да се възползваме, след като сме стигнали дотук. Трябва да направим всичко възможно да отстраним гърците. Най-хубавото е, че до края на годината ще има европейски вечери на новия стадион. Треньорският щаб трябва много добре да прецени кога, как и какви ротации да се правят, какво още е нужно в селекционно отношение. Да се помисли и върху физическата подготовка. Това е от много важно значение, защото до този момент индивидуалната класа на определени играчи докарваше нещата до положителен развой", добави славната армейска фигура.

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"ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа. Историята, която сме я писали, доказва това. ДНК-то на ЦСКА е от голямо значение. Всички, които са минали през "Армията" през годините, са родени за това нещо – да постигат шампионски титли и големи мачове в Европа. За да вдигаме имиджа и авторитета на българския футбол. Титлата е задача номер едно и към това трябва да се стремим и да постигнем този сезон. Защото след титлата идват и други възможности с Шампионската лига. А мачовете, които си осигурихме в Европа до края на годината, са бонус, сладък десерт. ЦСКА обаче трябва да се стреми към основното ястие – титлата. Още повече че ще се върнем в нашия дом, на новия стадион. Защото там сме най-силни", завърши Стойчо Младенов.

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