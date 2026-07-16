Аржентинските медии възхваляват триумфа, в Испания също доволни

Аржентина е на финал на световно първенство за втори пореден път. “Гаучосите” направиха голям обрат в края на двубоя срещу Англия с голове на Енцо Фернандес и резервата Лаутаро Мартинес.

Докато медиите в Англия оплакваха загубата, в Аржентина логично бяха изключително щастливи. Ежедневникът Clarin сложи Фернандес и Лионел Меси на първата си страница със заглавие “Футболно чудо” и добавя: “Сега към четвъртата”, тъй като отборът ще се опита да стане световен шампион за четвърти път.

“Ла Насион” също е избрал снимка с Фернандес и Меси за първата си страница, а заглавието е “Героични финалисти”. Изданието пише: “Отново водени от сърце, в седем незабравими минути в края отборът обърна мача, за да победи Англия с 2:1”.

На първата страница на базирания в Буенос Айрос спортен вестник “Оле” отново е празнуващият Меси, а заглавието е игра на думи с “Божията ръка”. Друг столичен вестник - “Хералд” нарича играчите “смели сърца”.

В Испания сякаш също са доволни, че ще играят срещу Аржентина на финала. “Марка” излезе със заглавие на първата си страница “Най-красивият край на света”.

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