Лисандро Мартинес: Когато играеш без страх, печелиш

Защитникът на Аржентина Лисандро Мартинес бе горд от победата с 2:1 над Англия на 1/2-финала на Световното първенство и достигането на "гаучосите" до втори пореден финал. Той смята, че тимът му е играл без страх този мач и това е донесло успеха в крайна сметка.

„Ние изживяваме всичко това с огромна сила. Знаехме отлично колко мащабен е този мач и излязохме на терена, за да потърсим победата. Англия беше много труден съперник, но когато играеш без страх, – печелиш, винаги накрая успяваш да го постигнеш“, заяви авторитетният защитник.

Той не пропусна да благодари на привържениците за безрезервната подкрепа: „Изключително много ни радва това, че хората се чувстват идентифицирани с нас. Щастливи сме, че виждат отбор, който наистина ги представя достойно.“

В края на своя коментар бранителят на Манчестър Юнайтед призова за кратко затишие и наслада от триумфа, преди тимът да се насочи към финалния сблъсък с Испания.

„Остава ни само още една последна крачка, но точно в този момент просто ще се насладим на успеха“, завърши Лисандро Мартинес.

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Снимки: Gettyimages