Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

В свят, в който по-голямото често се смята за по-добро, президентът на ФИФА Джани Инфантино обмисля бъдещето на Световното първенство по футбол. Тазгодишният турнир, който завършва този уикенд в Съединените щати, беше първият с участието на 48 отбора. Въпреки това, по-нататъшно разширяване до 64 нации за Мондиал 2030 не е изключено.

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„Това определено е въпрос, който ще бъде разгледан и обсъден в съответните комисии след края на това Световно първенство“, заяви Инфантино пред швейцарското издание „Блуин“ през уикенда. „Когато организираш Световно първенство, е важно да го организираш за целия свят.“

Вече бяха направени предложения Мондиал 2030 да бъде с 64 отбора, за да се отбележи един век от първото му издание, и вратата за по-нататъшно разширяване остава отворена. "The Athletic" анализира накъде се насочва Световното първенство оттук нататък.

FIFA president Gianni Infantino opened the door further to a 64-team World Cup with his comments over this weekend.



𝐂𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧?



And if so - how might it work? Who supports it - and who does not?@PJBuckingham investigates ⤵️



🔗… pic.twitter.com/s2YExRbv6R — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 14, 2026

Защо този въпрос се обсъжда сега?

Световното първенство се превърна в гигант, несравним с никое друго спортно събитие. Прогнозите са, че тазгодишният турнир ще генерира приходи от над 10 милиарда долара (7,4 милиарда британски лири), достигайки до всяко кътче на планетата. Дори Олимпийските игри вече остават в сянката му.

В последно време ФИФА се възползва от нарастващата международна популярност на футбола и успешно разшири турнир, който до 1978 г. включваше едва 16 отбора, а през 1994 г. – 24. Седем Световни първенства след това запазиха броя на участниците на 32, но разширяването до 48 отбора за тазгодишното събитие накара ФИФА да се замисли дали форматът може да стане още по-голям.

Изминалият месец може би е насърчил привържениците на разширяването. Инфантино определи първия Мондиал с 48 отбора като „огромен успех“, като дебютанти като Кабо Верде се представиха достойно срещу утвърдените сили. Класирането на девет от десетте африкански отбора за елиминациите също беше изтъкнато като показател за напредък. „Всяка нация трябва да има правото да мечтае за участие на Световното първенство“, каза Инфантино пред „Блуин“. „Ако не дадеш на по-малките държави шанс да участват, те ще загубят стимула си да се развиват.“

ФИФА винаги ще изтъква отговорността си да развива играта по света, а по-нататъшното разширяване, което същевременно увеличава и собствените им приходи, е нещо, което поне ще бъде обсъдено преди следващия Мондиал през 2030 г. Той ще бъде съвместно домакинстван от Испания, Мароко и Португалия (като първите три мача ще се проведат в Аржентина, Уругвай и Парагвай).

Forget the 48-team World Cup... we could soon be looking at 64 countries being represented at on the world stage 🤯🌎



🗣️ “That’s definitely an issue that will be examined and discussed in the relevant committees after this World Cup”, FIFA President Gianni Infantino told Swiss… pic.twitter.com/YiAqWfbJDC — OneFootball (@OneFootball) July 13, 2026

Моментът, в който Инфантино прави тези коментари, обаче ще предизвика и цинизъм. В края на седмица, в която той и ФИФА бяха подложени на остри критики заради отмяната на наказанието от един мач на Фоларин Балогун, започването на разговор за разширен турнир изглежда като политически ход преди президентските избори в организацията догодина. Това би бил един от начините да укрепи и без това огромната си подкрепа.

Кой стои зад предложението?

Най-големите поддръжници до момента са от КОНМЕБОЛ, ръководният орган на южноамериканския футбол. Три от членуващите в него асоциации – Аржентина, Парагвай и Уругвай – ще бъдат сред домакините на стогодишния Мондиал, като те представиха предложение на заседание на съвета на ФИФА през март 2025 г. за еднократно разширяване до 64 отбора.

Алехандро Домингес, президент на КОНМЕБОЛ и вицепрезидент на ФИФА, впоследствие говори за своята „мечта“ да види разширен турнир и се срещна с Инфантино в „Тръмп Тауър“ в Ню Йорк, за да обсъдят въпроса през септември.

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Мотивацията е ясна. Според настоящите планове за 2030 г. Аржентина, Парагвай и Уругвай ще домакинстват само по един мач, а останалите ще бъдат разпределени между основните домакини Испания, Португалия и Мароко. След това КОНМЕБОЛ няма да има право да бъде домакин на Световно първенство до 2042 г. съгласно правилата на ФИФА.

Разширяването от 48 на 64 отбора би дало възможност всяка от южноамериканските нации да бъде домакин на цяла група, което означава по шест мача. Това също така би отворило вратата за повече отбори от КОНМЕБОЛ да участват през 2030 г. – шест взеха участие в тазгодишния турнир, след като Боливия загуби от Ирак в междуконтинентален плейоф.

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Ползи ще има и за ФИФА. Допълнителни 16 отбора биха разширили обхвата на организацията до повече територии, увеличавайки търговските възможности и аудиторията. Потенциален, макар и далеч не гарантиран, бенефициент от разширяването би бил Китай, дом на второто по големина население и икономика в света. Страната се е класирала само веднъж за Световно първенство – през 2002 г.

Как би работил новият формат?

Засега това не е ясно, но логичната стъпка би била 16 групи от по четири отбора, като първите два от всяка група се класират за шестнадесетинафинали. Това може да се окаже по-подреден вариант от настоящия формат, при който осемте най-добри трети отбора продължиха напред, но ще увеличи броя на мачовете в турнира до 128 – двойно повече от тези в Катар 2022.

Пътят на разширяване от 36 до 48 отбора не беше лесен.

Идеята за разширяване на формата на Световното първенство по футбол не е нова. Първоначално обсъждана през 2016 г., тя беше единодушно одобрена от съвета на ФИФА за Мондиал 2026 на следващата година. По това време домакините дори не бяха определени, но ФИФА обяви формат с 16 групи от по три отбора, като първите два от всяка група щяха да продължат към елиминационна фаза с 32 тима.

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Този план гарантираше, че отборите ще изиграят не повече от седем мача в рамките на 32-дневен турнир, но тези намерения не се запазиха дълго. До 2023 г. беше решено форматът да се промени на 12 групи от по четири отбора, което увеличи общия брой мачове от 80 на 104. Според ФИФА премахването на групите от три тима намалява „риска от уговорки“ и осигурява по три мача за всяка нация. Продължителността на турнира обаче нарасна до 39 дни, което предизвика недоволството на съюзите на играчите.

Логистиката зад домакинството на събитие с 64 отбора също би била предизвикателство. Ще трябва да се намерят подходящи бази за всички 64 тима, както и достатъчно стадиони, които да поемат допълнителните мачове.

Кой е против идеята?

Мнозина. Критиците смятат, че по-нататъшното разширяване рискува да убие „кокошката, която снася златни яйца“. Повече би означавало по-малко качество. Президентът на УЕФА Александър Чеферин определи предложението като „лоша идея“, след като то го изненада миналата година. „Това не е добра идея нито за самото Световно първенство, нито за нашите квалификации“, заяви той по време на конгрес на УЕФА.

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УЕФА не е единственият глас на несъгласие. Президентът на Азиатската футболна конфедерация (АФК) шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа също изрази своята опозиция, като миналата година постави въпроса къде ще свърши това разширяване. „Някой може да дойде и да поиска увеличаване на броя до 132 отбора“, каза той на конференция на АФК през април 2025 г. „Къде ще му излезе краят? Ще се превърне в хаос.“

Президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталиани е на същото мнение, вярвайки, че предложеното разширяване би било прибързано. „Това не е страхотна идея“, каза той. „Могат да проучват колкото си искат, но просто не се усеща правилно.“

Въпреки че Кабо Верде плени въображението, устоявайки на Испания и Аржентина в редовното време, друг от по-екзотичните държави се провалиха на тазгодишния турнир. Хаити, Ирак, Панама, Узбекистан и Йордания загубиха и трите си мача, което предполага, че има лимит на кадровия потенциал в тези страни. Много повече неравностойни срещи като победата на Германия със 7:1 над Кюрасао безспорно биха били лоши за бизнеса.

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Трябва да се вземе предвид и стойността на "рядкостта". Турнир с 64 отбора вероятно ще включва 96 мача в груповата фаза, което ще пренасити първите две седмици и ще размие зрелището. Поддържането на интереса тогава ще се превърне в предизвикателство, с което Световното първенство досега не се е сблъсквало.

Колко е вероятно това да се случи?

Все още не е ясно. Въпреки че три конфедерации публично се противопоставят на разширяването за 2030 г., ФИФА не е на етап, в който предложението може да бъде отхвърлено. В крайна сметка това е управляващ орган, който някога настояваше Световното първенство да се провежда на всеки две, а не на четири години. Възможностите за увеличаване на приходите винаги се проучват.

ФИФА все още смята това за идея, достойна за обсъждане, като на практика се придържа към линията, очертана от генералния секретар Матиас Графстрьом през май 2025 г. „Всички идеи са добре дошли, но конкретни идеи не са обсъждани“, каза той. Съветът на ФИФА, състоящ се от 37 членове, ще трябва да одобри разширяването, но в момента няма планове това да бъде подложено на гласуване.

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Дали обещанието, че това ще бъде еднократно събитие за отбелязване на стогодишнината на Световното първенство, ще успокои скептиците? Възможно е. Но дали един успешен турнир с 64 отбора през 2030 г. няма да убеди достатъчно хора да продължат по този път като нова норма? ФИФА трябва да намери баланс. Въпреки краткосрочните ползи от телевизионни и търговски права, както и от билети и хотелиерство, един разширен турнир може да донесе и дългосрочна заплаха за жизнеспособността на най-доходоносното спортно събитие.

Мечтата на един човек е лоша идея за друг.

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Снимки: Imago