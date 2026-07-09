Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

Натискът върху Джани Инфантино продължава да се засилва след решението за отмяна на наказанието от един мач на нападателя на САЩ Фоларин Балогун по време на Световното първенство. Повече от 70 европейски депутати призоваха за разследване на ФИФА и нейния президент относно принципа за политическа неутралност.

Балогун получи червен картон в мача на САЩ срещу Босна и Херцеговина от 1/16-финалите и трябваше да пропусне следващия двубой срещу Белгия. Независимата дисциплинарна комисия на ФИФА обаче отмени наказанието и 25-годишният футболист впоследствие започна като титуляр при загубата с 1:4.

Преди мача Белгия обжалва решението, но то беше отхвърлено от ФИФА, световната футболна централа.

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е разговарял с Инфантино, с когото поддържат близки отношения, и е поискал преразглеждане на наказанието, описвайки червения картон като „огромна несправедливост“.

Впоследствие Инфантино защити ролята си в решението, заявявайки: „Съдебните органи на ФИФА са независими. Те действат автономно, прилагат Дисциплинарния правилник на ФИФА и решават случаите въз основа на приложимите разпоредби и конкретните факти пред тях.“

Инфантино излезе със своето обяснение по скандалния казус

„По време на нашия разговор (с президента Тръмп) обясних, че има текущ правен процес, включващ независимите съдебни органи на ФИФА, и че случаят ще бъде решен своевременно от компетентните органи. Така работи системата на ФИФА и това е принцип, който винаги ще отстоявам“, добави той.

В сряда 72 членове на Европейския парламент (един от законодателните органи на Европейския съюз) изпратиха писмо до 27-те ръководители на футболни асоциации в ЕС, призовавайки за разследване на процеса на вземане на решения по случая „Балогун“.

Това се случва, след като на 29 юни 50 евродепутати писаха до ФИФА с искане да разгледа етична жалба относно присъждането от Инфантино на първата Награда за мир на ФИФА на президента Тръмп през декември 2025 г., като споменават „многократни нарушения“ на задължението на ФИФА за политическа неутралност от страна на Инфантино.

„В светлината на взетото в неделя решение за отмяна на автоматичното наказание от един мач, смятаме, че е време европейските футболни асоциации, всички от които са членки на ФИФА, да се намесят и да поискат ФИФА да разследва гореспоменатите процеси на вземане на решения“, се казва в писмото.

„Уставните правила и етичният кодекс на ФИФА предоставят много ясна основа за намеса на асоциациите членки и за искане на разследване. Изискването за политическа неутралност е ясно очертано както в Устава на ФИФА, така и в Етичния кодекс. Член 4(2) от Устава на ФИФА очертава принципа, според който „ФИФА остава неутрална по въпроси на политиката и религията“, а член 15 от Етичния кодекс на ФИФА гласи, че всички футболни длъжностни лица трябва да останат политически неутрални, и предвижда строги санкции за нарушения.“

„Асоциациите членки имат важна роля в гарантирането, че правилата се спазват и че тези, които ги нарушават, носят отговорност. В тази връзка ви призоваваме да добавите своя глас към последните призиви в подкрепа на разследване на връзките на Джани Инфантино с президента Тръмп от страна на евродепутати и на Норвежката футболна федерация. Всяко разследване сега трябва да включва проверка на процеса на вземане на решения около решението на ФИФА да отмени наказанието, наложено на член на мъжкия национален отбор на САЩ.“

„ФеърСкуеър“, организация с нестопанска цел, която се фокусира върху спорта, както и върху въпроси, свързани с правата на човека и политическите репресии, също заяви в сряда, че ще „подаде жалба до Международния олимпийски комитет (МОК) относно многократните нарушения на правилата за политическа неутралност от страна на президента на ФИФА Джани Инфантино“.

В понеделник УЕФА, ръководният орган на европейския футбол, публикува изявление, в което критикува отмяната на наказанието, заявявайки, че тя е „неразбираема“ и „пресича червена линия“.

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