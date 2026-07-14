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Балогун: Знаех, че намесата на Тръмп ще предизвика много полемики

  • 14 юли 2026 | 19:37
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Нападателят на САЩ Фоларин Балогун коментира станалия прословут негов случай на Мондиал 2026. Както е известно, той бе изгонен с червен картон при победата над Босна и Херцеговина с 2:0, но решението бе променено след намеса на Доналд Тръмп, а американският президент призна сам, че е провел телефонен разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун
Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун

Балогун каза за CBS: "Първоначално бях щастлив, че се завръщам в отбора, но след това помислих и осъзнах, че това ще създаде много полемики. Усетих нерви и сред съотборниците ми, защото това не се вижда често. Колкото повече приближаваше мачът, толкова повече се стараех да се концентрирам. Опитвах, но не можех. Шумеше се твърде много".

Балогун обаче все още мисли, че червеният му картон за удара срещу Тарик Мухаремович не е бил редовен.

"Бях шокиран, дори не бе и единоборство. Изненадах се и това се видя ясно. Трябваше обаче да приема решението и просто да подкрепям съотборниците си. Не го направих нарочно и това не трябваше да бъде червен картон. Неприятна ситуация, която ни постави под по-голямо напрежение, отколкото трябваше", каза още той.

В крайна сметка Балогун игра на 1/8-финала срещу Белгия, но отборът на САЩ бе разбит в този мач с 1:4. Днес стана ясно също, че правозащитната група „ФеърСкуеър“ е подала жалба до Международния олимпийски комитет (МОК), в която се твърди, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е нарушил правилата за политически неутралитет в отношенията си с президента Тръмп.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Вестник „Таймс“ пък съобщи, че председателят на дисциплинарната комисия Мохамад Ал Камали е взел ключовото решение за отлагане на наказанието на наказанието на Балогун сам, въпреки че никога досега не е бил единствен арбитър в публикувани дисциплинарни случаи. ФИФА не е предложила обяснение защо наказанието е било отложено.

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Снимки: Gettyimages

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