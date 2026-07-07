Блатер подкани Инфантино да се оттегли

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер намекна, че наследникът му Джани Инфантино трябва да напусне поста си след случая с Фоларин Балогун на Мондиал 2026.

Настоящият шеф на федерацията беше категоричен, че призивът на президента на САЩ Доналд Тръмп не е оказал влияние върху решението за отмяна на забраната за игра на американския национал, който участва на осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия в понеделник, въпреки получения червен картон. "Червените дяволи" спечелиха с 4:1 и се класираха за следващата фаза.

Блатер, чийто мандат начело беше белязан от обвинения в корупция, заяви, че Инфантино е подложил на унижение поста на шеф на световния футбол.

"Настоящият президент на ФИФА се подчини на Доналд Тръмп. Това не трябва да се случва. Тази позиция се нуждае от независима личност. Може би дори да е някой извън системата", коментира Блатер пред швейцарския новинарски портал nau.ch във вторник, след като остро критикува ФИФА в публикация в в социалната мрежа X предния ден.

Поглеждайки по-широко към президентството на ФИФА, Блатер каза, че може да си представи промяна. Швейцарецът, който беше президент на ФИФА от 1998 до 2015 година, остро разкритикува и поведението и на Тръмп.

"Намесата на Тръмп е неприемлива. Нещо подобно не би се случило по мое време", категоричен е той, цитиран от БТА.

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