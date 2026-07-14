Ето защо съдията на Англия - Аржентина е любим за Меси

Англия – Аржентина, един от полуфиналите на Световното първенство през 2026 г., обещава много зрелище, но и голямо напрежение, както заради спортния контекст, така и заради политическия между двете страни. От войната за Фолкландските острови, до гола с ръка на Марадона през 1986 г. или червения картон на Бекъм, мач между „албиселесте“ и „трите лъва“ винаги е сложен, особено за главния съдия.

ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина

А международната преса вече оказва натиск върху американеца Исмаил Елфат, които ще ръководи така важния двубой.

Родом от Казабланка, Мароко, 44-годишният рефер представлява Съединените щати в международното съдийство. На Световното първенство това лято той ръководи три мача: Нидерландия - Япония (2:2), и Испания – Уругвай (1:0), които бяха от груповата фаза, както и победата на Норвегия над Бразилия с 2:1 на 1/8-финалите. В тези три мача той показа шест жълти картона и един червен картон - на уругваеца Агустин Канобио.

Lionel Messi nunca perdeu uma partida arbitrada por Ismail Elfath, árbitro da partida entre Argentina x Inglaterra:



✅ Orlando City 2-4 Inter Miami

✅ Inter Miami 4-1 New England

✅ Inter Miami 3-1 Nashville

✅ Inter Miami 1-1 Nashville (título do Inter Miami da Leagues Cup 2023… pic.twitter.com/Jlo5x2GKPn — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 14, 2026

Елфат има опит на големи състезания. Той присъства и на Световното първенство през 2022 г. в Катар, където изпълняваше ролята на четвърти съдия на финала между Аржентина и Франция, завършил с триумф за "гаучосите" след дузпи. Освен това, той ръководи финала на КОНКАКАФ Шампионска лига през 2026 г. между Толука и Тигрес, както и финала на МЛС Къп през 2022 г. между Филаделфия Юниън и ФК Лос Анджелис. В мача в сряда ще му помагат асистентите Кори Паркър и Кайл Аткинс.

От ESPN, които изготвиха портрет на човека, който ще ръководи Англия - Аржентина, го описват като „щастлив талисман“ за мегазвездата на южноамериканците Лионел Меси, голмайстор на турнира с осем гола, наравно с Килиан Мбапе. Статистиката показва, че капитанът на "гаучосите" няма загубен мач, когато Елфат ръководи съответния двубой.

Назначаването на Исмаил Елфат може да се разглежда като благоприятен знак за Лионел Меси, като съдията е бил на терена или в съдийската бригада в няколко важни момента от кариерата на аржентинеца. Както вече стана дума, той бе четвърти съдия на финала на Световното първенство през 2022 г., спечелено от Аржентина срещу Франция - мач, в който Меси отбеляза два гола.

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Също така Елфат ръководи и финала на Купата на лигите през 2023 г., спечелен от Интер Маями след дузпи срещу Нешвил, след мач, в който Меси отбеляза единствения гол на своя отбор в редовното време. Освен това, американският съдия е бил на терена и в три победи на Интер Маями, с Меси на терена, в МЛС, анализира ESPN, в контекста на многобройните оплаквания от фенове или дори играчи на противникови отбори за благоприятно съдийство в полза на Аржентина. Елфат е бил начело при успехите на аржентинеца и тима му над Орландо Сити (4:2), Ню Ингланд (4:1) и отново Нешвил (3:1).

„Лионел Меси получава своя любим съдия за полуфинала между Англия и Аржентина, въпреки конспиративните теории, че турнирът е „нагласен“, пише и британският "Дейли Мейл". До този момент иначе Елфат не е съдийствал в двубой на Англия или Аржентина.

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Снимки: Gettyimages