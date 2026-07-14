Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Огромна еуфория на "Герена", Левски излиза за победа над Борац - на живо с атмосферата и съставите
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Ето защо съдията на Англия - Аржентина е любим за Меси

Ето защо съдията на Англия - Аржентина е любим за Меси

  • 14 юли 2026 | 18:40
  • 2803
  • 3

АнглияАржентина, един от полуфиналите на Световното първенство през 2026 г., обещава много зрелище, но и голямо напрежение, както заради спортния контекст, така и заради политическия между двете страни. От войната за Фолкландските острови, до гола с ръка на Марадона през 1986 г. или червения картон на Бекъм, мач между „албиселесте“ и „трите лъва“ винаги е сложен, особено за главния съдия.

ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина
ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина

А международната преса вече оказва натиск върху американеца Исмаил Елфат, които ще ръководи така важния двубой.

Родом от Казабланка, Мароко, 44-годишният рефер представлява Съединените щати в международното съдийство. На Световното първенство това лято той ръководи три мача: Нидерландия - Япония (2:2), и ИспанияУругвай (1:0), които бяха от груповата фаза, както и победата на Норвегия над Бразилия с 2:1 на 1/8-финалите. В тези три мача той показа шест жълти картона и един червен картон - на уругваеца Агустин Канобио.

Елфат има опит на големи състезания. Той присъства и на Световното първенство през 2022 г. в Катар, където изпълняваше ролята на четвърти съдия на финала между Аржентина и Франция, завършил с триумф за "гаучосите" след дузпи. Освен това, той ръководи финала на КОНКАКАФ Шампионска лига през 2026 г. между Толука и Тигрес, както и финала на МЛС Къп през 2022 г. между Филаделфия Юниън и ФК Лос Анджелис. В мача в сряда ще му помагат асистентите Кори Паркър и Кайл Аткинс.

От ESPN, които изготвиха портрет на човека, който ще ръководи Англия - Аржентина, го описват като „щастлив талисман“ за мегазвездата на южноамериканците Лионел Меси, голмайстор на турнира с осем гола, наравно с Килиан Мбапе. Статистиката показва, че капитанът на "гаучосите" няма загубен мач, когато Елфат ръководи съответния двубой.

Назначаването на Исмаил Елфат може да се разглежда като благоприятен знак за Лионел Меси, като съдията е бил на терена или в съдийската бригада в няколко важни момента от кариерата на аржентинеца. Както вече стана дума, той бе четвърти съдия на финала на Световното първенство през 2022 г., спечелено от Аржентина срещу Франция - мач, в който Меси отбеляза два гола.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Също така Елфат ръководи и финала на Купата на лигите през 2023 г., спечелен от Интер Маями след дузпи срещу Нешвил, след мач, в който Меси отбеляза единствения гол на своя отбор в редовното време. Освен това, американският съдия е бил на терена и в три победи на Интер Маями, с Меси на терена, в МЛС, анализира ESPN, в контекста на многобройните оплаквания от фенове или дори играчи на противникови отбори за благоприятно съдийство в полза на Аржентина. Елфат е бил начело при успехите на аржентинеца и тима му над Орландо Сити (4:2), Ню Ингланд (4:1) и отново Нешвил (3:1).

Лионел Меси получава своя любим съдия за полуфинала между Англия и Аржентина, въпреки конспиративните теории, че турнирът е „нагласен“, пише и британският "Дейли Мейл". До този момент иначе Елфат не е съдийствал в двубой на Англия или Аржентина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спортът е част от сърцето на Атланта

Спортът е част от сърцето на Атланта

  • 14 юли 2026 | 15:40
  • 348
  • 0
От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

  • 14 юли 2026 | 15:39
  • 809
  • 0
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 7383
  • 58
Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

  • 14 юли 2026 | 15:18
  • 1014
  • 1
В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

  • 14 юли 2026 | 14:45
  • 1830
  • 1
От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 14:39
  • 16312
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

  • 14 юли 2026 | 19:22
  • 8700
  • 40
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 3425
  • 3
Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 13751
  • 61
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 4285
  • 3
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 7383
  • 58
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 23892
  • 15