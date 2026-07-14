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От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 14:39
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Английският гранд Манчестър Юнайтед официално обяви привличането на вратаря Карл Дарлоу със свободен трансфер, който е второто ново попълнение към отбора през лятото. 35-годишният уелски национал подписа договор за две години с опция престоят му да бъде удължен за още един сезон. Сделката е оповестен само ден, след като вчера от "Олд Трафорд" оповестиха привличането на Андрей Сантос от Челси. Очаква се в близките часове или утре да бъде официализирано привличането и на Юри Тилеманс от Астън Вила.

Очакваното второ ново попълнение на Ман Юнайтед премина медицински прегледи и подписа
Очакваното второ ново попълнение на Ман Юнайтед премина медицински прегледи и подписа

"Много съм горд да подпиша с Манчестър Юнайтед. Присъединявам се към невероятна група вратари и нямам търпение да се мотивираме взаимно да запазваме най-високите стандарти, които този клуб изисква. Това е наистина специална възможност - всеки може да види какъв вълнуващ момент е това за клуба и нямам търпение да изиграя своята роля и да подкрепя съотборниците си, помагайки на групата да се движи напред", заяви Карл Дарлоу.

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Опитният страж има 279 мача в кариерата си, от които 74 са във Висшата лига с екипите на Нюкасъл и Лийдс. Той също така е играл и за Нотингам Форест, Нюпорт Каунти, Уолсол и Хъл Сити. С националната фланелка на Уелс той има 15 мача през последните три години, дошли след отказването на дългогодишния страж на "драконите" Уейн Хенеси. "Червените дяволи" вчера обявиха трансфера на Андрей Сантос, който пристигна от Челси за 56 милиона евро.

От Ман Юнайтед обявиха официално първото попълнение в ерата на Карик
От Ман Юнайтед обявиха официално първото попълнение в ерата на Карик
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Снимки: Gettyimages

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