Инфантино обясни защо Тръмп не посещава мачовете от Световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино за пореден път се похвали с близките си отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата бяха главни действащи лица в най-скандалния момент от Световното първенство, след като разговор между Инфантино и Тръмп доведе до отмяната на наказанието на нападателя на американците Фоларин Балогун. Това обаче не помогна на отбора на САЩ, който загуби от Белгия с 1:4 на осминафиналите.

Шефът на световната футболна централа потвърди, че очаква Тръмп да връчи трофея на световния шампион следващата неделя. Миналото лято президентът на САЩ даде купата на Челси след края на Световното клубно първенство. Тогава той остана на сцената, докато лондончани празнуваха триумфа си и няма да е изненада и сега това да се случи.

El blindaje judicial y político de Trump que explica su llamada para presionar a Infantino https://t.co/0fUKRH5nxe — El Plural (@El_Plural) July 12, 2026

“Надявам се, че той ще даде трофея на финала. Планът винаги е бил такъв и така се е правило в миналото - президентът на страната домакин на финала да връчи трофея заедно с президента на ФИФА. Във връзка сме редовно. Говорим почти всеки ден. Той е щастлив и се наслаждава на турнира. Гледа мачовете по телевизията”, заяви Инфантино.

Тръмп не е посетил нито един от мачовете на Мондиал 2026 досега и Инфантино бе попитан дали това е поради мерки за сигурност. Той отговори: “Не, не. Предлагам, че той има някои други задачи. Ако е на стадиона, хората ще питат: “Какво прави на стадиона, когато толкова много неща се случват по света?”

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