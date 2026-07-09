Правозащитна група ще сезира МОК срещу Инфантино заради подкрепата му за Тръмп

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да бъде разследван от Международния олимпийски комитет, след като група за защита на правата обяви в сряда планове да подаде жалба, в която твърди, че е нарушил правилата за политически неутралитет чрез подкрепата си за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Групата за защита на правата на човека FairSquare заяви, че ще подаде жалба до МОК относно "многократното нарушаване на правилата за политически неутралитет" от страна на Инфантино, в която се оспорват етичните процеси на ФИФА. Инфантино е член на комитета от 2020 година. FairSquare също така подаде жалба до Етичната комисия на ФИФА през декември 2025-а, позовавайки се на множество случаи, в които Инфантино е "изразил публичната си подкрепа за действията и политиките" на американския държавен глава. В жалбата се иска също така Комисията по етика да разследва ролята на Инфантино в решението за въвеждане на Награда за мир на ФИФА, решението тя да бъде присъдена на президента Тръмп и съответствието на тези процеси с процедурните правила на ФИФА.

В жалбата на FairSquare се казва, че Инфантино е нарушил член 15 от Етичния кодекс на ФИФА, който се отнася до задължението за неутралност. Лицата, обвързани от Кодекса, трябва да останат политически неутрални в официални отношения, като нарушенията се наказват с глоба от най-малко 10 000 швейцарски франка и до двегодишна забрана за всякаква дейност, свързана с футбола. В жалбата се иска също така Комисията по етика да разследва дали решенията за въвеждане на годишна Награда за мир и след това присъждането ѝ на Тръмп на жребия за Световното първенство са взети от Съвета на ФИФА или едностранно от самия Инфантино. "Ако господин Инфантино е действал едностранно и без никакви законови правомощия, това трябва да се счита за грубо злоупотреба с власт", заяви FairSquare.

Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви във вторник, че не е получена жалба, но добави: "Очевидно е, че ако я получим, ще я разгледаме.” Въпреки че секретариатът на Разследващата камара на ФИФА потвърди, че е получил жалбата през декември, световната футболна организация не е дала "никакви индикации", че е започнало разследване, съобщи FairSquare. Норвежката футболна федерация също официално подкрепи жалба, с която поиска от комисията да прецени дали Инфантино е нарушил устава на управителния орган относно политическия неутралитет чрез присъждането на Наградата за мир и свързаните с нея действия.

Белият дом защити казуса с Балогун

Съвсем наскоро, на Световното първенство, ФИФА отмени забраната за червен картон на американския нападател Фоларин Балогун и му даде разрешение да играе в мача от осминафиналите срещу Белгия, който САЩ загубиха с 4:1, след като лично Тръмп призова Инфантино да преразгледа случая. Инфантино обаче отрече да е участвал в окончателното решение.

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