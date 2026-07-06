Блатер също нападна Инфантино: Накъде отиваш, ФИФА?!

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер разкритикува своя наследник Джани Инфантино заради спорното решение да бъде отменено наказанието за червения картон на американския национал Фоларин Балогун. Нападателят беше санкциониран в двубоя срещу Босна и Херцеговина за застрашаващо здравето настъпване, но изненадващо санкцията беше заменена с “условна” без обяснение. Според някои информации това е дошло след обаждане от Доналд Тръмп.

“Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания. Те се отменят въз основа на правила, доказателства и независими органи“, пише в профила на Инфантино в X.

„Ако президент на САЩ се намесва пред президента на ФИФА — и играч внезапно е реабилитиран преди елиминационен мач от Световното първенство — въпросът е неизбежен: Накъде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт.

Заради отмяната на санкцията сега Балогун има право да играе в осминафиналния мач на американците срещу Белгия идната нощ.

Тръмп благодари на ФИФА за скандално отменения червен картон за звездата на САЩ

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