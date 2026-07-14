Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Легендарният английски вратар Питър Шилтън се върна към четвъртфинала срещу Аржентина на световното първенство през 1986 г. Във въпросния двубой някогашният страж на Нотингам Форест, Лестър и Саутхамптън получи две попадения, дело на Диего Марадона, за които се говори и до днес. Първия с т.нар. Божия ръка, а втория след знаменит рейд от центъра, наречен Гола на века.
"Можехме да спечелим този двубой, но вместо това бяхме измамени. Трябваше да отменят и другия гол на Марадона, онзи с дрибъла, защото точно преди да започне аржентинската атака имаше нарушение срещу Глен Ходъл. Ако имаше VAR... Съдията беше наистина некомпетентен.
Друго, което ме ядосва, е, че след като направи най-голямата грешка в своя живот, той (б.а. - Али Бенасьор) дори взе топката в дома си и след това я продаде на търг за 2 млн. паунда. И не само това: Марадона се видя с него в Тунис, направиха си снимка заедно. Съдия, който трябваше да мълчи, вместо да се хвали с тази грешка.
Не искам да говоря лошо за Марадона, той вече не е сред нас, но можеше да дойде и да говори с мен след мача, да си признае всичко. Щях да му простя. Освен всичко друго шампионите трябва да имат огромно чувство за спортсменство. Той нямаше това", заяви Шилтс в интервю за "Ла Република".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago