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Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
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Легендарният английски вратар Питър Шилтън се върна към четвъртфинала срещу Аржентина на световното първенство през 1986 г. Във въпросния двубой някогашният страж на Нотингам Форест, Лестър и Саутхамптън получи две попадения, дело на Диего Марадона, за които се говори и до днес. Първия с т.нар. Божия ръка, а втория след знаменит рейд от центъра, наречен Гола на века.

"Можехме да спечелим този двубой, но вместо това бяхме измамени. Трябваше да отменят и другия гол на Марадона, онзи с дрибъла, защото точно преди да започне аржентинската атака имаше нарушение срещу Глен Ходъл. Ако имаше VAR... Съдията беше наистина некомпетентен.

Друго, което ме ядосва, е, че след като направи най-голямата грешка в своя живот, той (б.а. - Али Бенасьор) дори взе топката в дома си и след това я продаде на търг за 2 млн. паунда. И не само това: Марадона се видя с него в Тунис, направиха си снимка заедно. Съдия, който трябваше да мълчи, вместо да се хвали с тази грешка.

Не искам да говоря лошо за Марадона, той вече не е сред нас, но можеше да дойде и да говори с мен след мача, да си признае всичко. Щях да му простя. Освен всичко друго шампионите трябва да имат огромно чувство за спортсменство. Той нямаше това", заяви Шилтс в интервю за "Ла Република".

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Снимки: Imago

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