Неуморният Инфантино е посетил 24 мача за първите 18 дни от Мондиала

Президентът на ФИФА Джани Инфантино присъства на 24 мача от груповата фаза на Мондиал 2026 в продължение на две седмици, според BBC.
Функционерът е пътувал с частен самолет. От началото на турнира на 11 юни до 27 юни летателната машита е навъртяла повече от 50 000 километра. Инфантино е прекарал 66 часа във въздуха. Най-дългият полет е бил от Маями до Сиатъл, като е покрил повече от 4000 километра.
Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Шестнадесет града са домакини на турнира. За първи път в историята 48 отбора участват на Мондиал.
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