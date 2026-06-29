Неуморният Инфантино е посетил 24 мача за първите 18 дни от Мондиала

Президентът на ФИФА Джани Инфантино присъства на 24 мача от груповата фаза на Мондиал 2026 в продължение на две седмици, според BBC.

🚨 BBC investigation reveals FIFA president Gianni Infantino has attended 24 World Cup matches in just over two weeks, travelling across North America on a private jet linked to FIFA.



The aircraft reportedly completed 27 flights during the group stage alone, covering over 31,000… pic.twitter.com/3rOt3ujMcg — AXO|OP (@THEGOLDENFOOTY1) June 28, 2026

Функционерът е пътувал с частен самолет. От началото на турнира на 11 юни до 27 юни летателната машита е навъртяла повече от 50 000 километра. Инфантино е прекарал 66 часа във въздуха. Най-дългият полет е бил от Маями до Сиатъл, като е покрил повече от 4000 километра.

Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Шестнадесет града са домакини на турнира. За първи път в историята 48 отбора участват на Мондиал.

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