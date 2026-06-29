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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
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  3. Неуморният Инфантино е посетил 24 мача за първите 18 дни от Мондиала

Неуморният Инфантино е посетил 24 мача за първите 18 дни от Мондиала

  • 29 юни 2026 | 00:49
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино присъства на 24 мача от груповата фаза на Мондиал 2026 в продължение на две седмици, според BBC.

Функционерът е пътувал с частен самолет. От началото на турнира на 11 юни до 27 юни летателната машита е навъртяла повече от 50 000 километра. Инфантино е прекарал 66 часа във въздуха. Най-дългият полет е бил от Маями до Сиатъл, като е покрил повече от 4000 километра.

Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Шестнадесет града са домакини на турнира. За първи път в историята 48 отбора участват на Мондиал.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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