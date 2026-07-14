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  3. От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

  • 14 юли 2026 | 15:39
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Астън Вила няма никакво намерение да продаде аржентинския национален вратар Емилиано Мартинес на Ювентус, който има сериозен интерес, пише вестник "Гадзета дело Спорт". 34-годишният Дибу Мартинес има договор с клуба от Бирмингам до 2029 година.

"Мартинес остава при нас, нямаме никакво намерение да го оставим да си тръгне това лято. Отборът има нужда от неговата отдаденост и богатия му опит, като той е важен елемент от нашия проект за следващия сезон", коментира футболният директор на Астън Вила Деймиън Видагани.

Така според изданието Ювентус вече е задействал План "Б", като се е насочил към италианския вратар на Тотнъм Гулиелмо Викарио, който загуби титулярното си място при Роберто Де Дзерби. Интерес към него имаха още Интер и Наполи.

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