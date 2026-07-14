От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

Астън Вила няма никакво намерение да продаде аржентинския национален вратар Емилиано Мартинес на Ювентус, който има сериозен интерес, пише вестник "Гадзета дело Спорт". 34-годишният Дибу Мартинес има договор с клуба от Бирмингам до 2029 година.

"Мартинес остава при нас, нямаме никакво намерение да го оставим да си тръгне това лято. Отборът има нужда от неговата отдаденост и богатия му опит, като той е важен елемент от нашия проект за следващия сезон", коментира футболният директор на Астън Вила Деймиън Видагани.

Така според изданието Ювентус вече е задействал План "Б", като се е насочил към италианския вратар на Тотнъм Гулиелмо Викарио, който загуби титулярното си място при Роберто Де Дзерби. Интерес към него имаха още Интер и Наполи.

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