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Казусът с Балогун принуди пет федерации да оттеглят подкрепата си към Инфантино

  • 12 юли 2026 | 01:43
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Скандалът с отменения червен картон на американския нападател Фоларин Балогън продължава да разтърсва Световното първенство през 2026 г., въпреки че отборът на САЩ вече отпадна от надпреварата. Според британското издание The Times, президентът на ФИФА Джани Инфантино е загубил подкрепата на няколко ключови държави в организацията, които смятат, че с решението си той е „прекрачил червена линия“.

Според информацията на The Times, футболните федерации на Германия, Нидерландия, Норвегия, Швейцария и Белгия са изгубили част от доверието си в Инфантино. Белгийският отбор дори се изправи срещу САЩ и самия Балогун на четвъртфиналите, като успя да ги победи.

В отговор на решението на ФИФА, недоволните федерации са предприели и конкретни действия: издали са официални съобщения, в които оспорват отмяната на наказанието, както и са демонстрирали ясно несъгласието си с намесата в спортно-техническите решения. Този разрив показва нарастващо напрежение в ръководните органи на световния футбол и поставя под въпрос авторитета на президента на ФИФА.

На фона на острите критики обаче има и такива, които продължават да подкрепят Инфантино. Английската футболна асоциация е изразила пълната си подкрепа, като дори е изпратила писмо до централата на ФИФА, адресирано лично до нейния президент.

Така нареченият „случай Балогън“ възникна, след като американският нападател беше изгонен с директен червен картон в мача от осминафиналите на Мондиал 2026 срещу Босна и Херцеговина. Въпреки това, той беше реабилитиран и получи право да играе в следващия кръг срещу Белгия. Според медийните публикации, това се е случило след телефонен разговор между бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и Джани Инфантино.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

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