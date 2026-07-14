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Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
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Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва участието си на АТР 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Най-добрият български тенисист получи "уайлд кард" от организаторите и днес ще се изправи срещу чеха Далибор Свръчина. Мачът им е втори в програмата на Централния корт и се очаква да започне след 13:30 часа наше време.

23-годишният Свръчина е непознат съперник за Димитров. Към днешна дата чехът заема 114-то място в световната ранглиста, но е достигал до №86. Той е носител на пет “Чаланджър” титли. На ниво АТР Свръчина има само един четвъртфинал, то е юношески шампион от Откритото първенство на Австралия.

За Григор това ще бъде четвърто участие на турнира в шведския курорт, но последната му изява там бе преди цели 13 години. Той има два полуфинала в Бощад (2012, 2013).

При евентуален успех Григор ще срещне във втория кръг победителя от мача между шампиона от 2024 година Нуно Боржеш и новата френска тенис сензация - 17-годишния Моис Куаме.

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