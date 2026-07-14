11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Станаха ясни съставите на Левски и Борац (Баня Лука) от мача реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица в Босна срещата завърши наравно 1:1 и днес на стадион “Георги Аспарухов” ще се реши изходът от сблъсъка. Всички билети за срещата бяха разпродадени, така че "сините" ще имат много сериозна подкрепа от трибуните.

Наставникът на “сините” Хулио Веласкес започва на вратата традиционно със Светослав Вуцов, а пред него в защита Оливие Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майкон. В игра е и новото попълнение Алекс Сентейес, като има вероятност и той да действа на левия бек, а бразилецът да влезе в халфовата линия. В полузащитата са още Гашпер Търдин и Сержиньо. Очаква се по фланговете да действат Армсторнг Око-Флекс, който отбеляза попадението в Босна и Евертон Бала, а на върха на атаката ще действа Рейналдо.

Акрам Бурас и Кристиан Макун, които бяха под въпрос за срещата са в състава, но остават на пейката. В сравнение със състава преди седмица в Баня Лука има две промени при левскарите - вместо Бурас и Давид Кусо на терена са Око-Флекс и Сенйтейес.

ЛЕВСКИ - БОРАЦ

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 11. Око-Флекс, 18. Търдин, 35. Сержиньо, 20. Сентейес, 7. Рейналдо, 17. Бала

БОРАЦ: 21. Четкович, 6. Саниджанин, 3. Паскуал, 30. Якшич, 16. Ерера, 18. Йоич, 98. Огринец, 19. Роган, 77. Савич, 12. Хирош, 7. Юричич

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