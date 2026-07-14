Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Огромна еуфория на "Герена", Левски излиза за победа над Борац - на живо с атмосферата и съставите
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. 11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

  • 14 юли 2026 | 19:22
  • 9069
  • 27
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Станаха ясни съставите на Левски и Борац (Баня Лука) от мача реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица в Босна срещата завърши наравно 1:1 и днес на стадион “Георги Аспарухов” ще се реши изходът от сблъсъка. Всички билети за срещата бяха разпродадени, така че "сините" ще имат много сериозна подкрепа от трибуните.

Наставникът на “сините” Хулио Веласкес започва на вратата традиционно със Светослав Вуцов, а пред него в защита Оливие Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майкон. В игра е и новото попълнение Алекс Сентейес, като има вероятност и той да действа на левия бек, а бразилецът да влезе в халфовата линия. В полузащитата са още Гашпер Търдин и Сержиньо. Очаква се по фланговете да действат Армсторнг Око-Флекс, който отбеляза попадението в Босна и Евертон Бала, а на върха на атаката ще действа Рейналдо.

Акрам Бурас и Кристиан Макун, които бяха под въпрос за срещата са в състава, но остават на пейката. В сравнение със състава преди седмица в Баня Лука има две промени при левскарите - вместо Бурас и Давид Кусо на терена са Око-Флекс и Сенйтейес.

ЛЕВСКИ - БОРАЦ

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 11. Око-Флекс, 18. Търдин, 35. Сержиньо, 20. Сентейес, 7. Рейналдо, 17. Бала

БОРАЦ: 21. Четкович, 6. Саниджанин, 3. Паскуал, 30. Якшич, 16. Ерера, 18. Йоич, 98. Огринец, 19. Роган, 77. Савич, 12. Хирош, 7. Юричич

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

  • 14 юли 2026 | 15:31
  • 978
  • 0
Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 1293
  • 0
Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 14 юли 2026 | 15:17
  • 1110
  • 4
Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

  • 14 юли 2026 | 15:10
  • 7272
  • 1
Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

  • 14 юли 2026 | 15:09
  • 1237
  • 4
Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:01
  • 1625
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 3568
  • 3
Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 13800
  • 61
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 4357
  • 3
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 7394
  • 58
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 23944
  • 15