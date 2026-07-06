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  3. Инфантино излезе със своето обяснение по скандалния казус

Инфантино излезе със своето обяснение по скандалния казус

  • 6 юли 2026 | 19:35
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино излезе с официална позиция след шумния отзвук, последвал решението за отмяна на червения картон на голмайстора на САЩ Фоларин Балогун, който получи правото да играе в 1/8-финалния сблъсък с Белгия тази нощ. По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че е провел разговор с Инфантино по този въпрос, което още повече постави силния човек във ФИФА в неудобно положение. Инфантино подчерта, че провежда множество такива разговори с други държавни глави, и добави, че решенията се взимат от независими комисии, на които той не може да повлияе, независимо дали харесва някое решение, или не.

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн
Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

„Видях публичните коментари относно решението на независимата Дисциплинарна комисия на ФИФА, свързано с отстраняването на Фоларин Балогун, и бих искал да повторя един основен принцип на управление на ФИФА.

Съдебните органи на ФИФА са независими. Те действат автономно, прилагат Дисциплинарния кодекс на ФИФА и решават дела въз основа на приложимите разпоредби и конкретните факти, с които разполагат. Тяхната независимост е от съществено значение за доверието и почтеността на футбола и това винаги трябва да се уважава.

Как Белият дом се намеси, за да върне Балогун на терена
Как Белият дом се намеси, за да върне Балогун на терена

Да, редовно обсъждам въпроси, свързани със Световното първенство по футбол на ФИФА, с президента на Съединените щати и по този въпрос получих обаждане от президента Доналд Тръмп, точно както получавам обаждания от държавни глави, правителствени служители, футболни заинтересовани страни и бизнес ръководители от цял ​​свят по много различни въпроси. По време на разговора ни обясних, че има текуща процедура, включваща независимите съдебни органи на ФИФА, и че случаят ще бъде решен своевременно от компетентните органи. Така работи системата на ФИФА и това е принцип, който винаги ще поддържам.

Чета решенията на Дисциплинарната комисия на ФИФА, когато бъдат издадени. Понякога съм изненадан от тях. Понякога съм съгласен с тях, а понякога не съм съгласен.

Това, което винаги правя обаче, е да уважавам тези решения и автономията на органите, които ги вземат. Дали лично харесваме дадено решение, или не, е без значение. Уважението към независимите институции и върховенството на закона е това, което защитава целостта на нашите състезания и доверието във ФИФА по всяко време.“

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