Том Круз, Роби Уилямс, Никол Шерцингер и още куп звезди ще участват в закриващата церемония на Мондиал 2026

Стадион „Ню Йорк/Ню Джърси“ ще бъде домакин на грандиозна церемония по закриването на най-голямото Световно първенство по футбол досега. Събитието ще се състои в неделя, 19 юли, с начален час 13:30 местно време (б.ред. - 20:30 часа българско време), а ФИФА с официално комюнике обяви кои знаменитости ще вземат участие в шоуто.

Сред тях са световни суперзвезди като Том Круз, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Уилямс, АйШоуСпийд и други. Носителката на множество награди Дженифър Хъдсън пък ще изпълни националния химн на Съединените щати преди финала на Световното първенство по футбол 2026™, който започва в 22:00 часа българско време.

С наближаването на края на най-мащабното спортно събитие в историята, церемонията по закриването на Световното първенство по футбол ще отпразнува незабравимото пътешествие на 48-те отбора през трите страни домакини и 16-те града домакини по време на турнира.

Звездното шоу ще включва изпълнения на Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Уилямс и АйШоуСпийд, както и специално участие на Том Круз. Така някои от най-големите имена в музиката и развлекателната индустрия ще се съберат за едно незабравимо тържество преди началния съдийски сигнал.

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Носителката на награди „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ – Дженифър Хъдсън, ще представи специално изпълнение на националния химн на Съединените щати преди финала на Мондиал 2026™. Като една от най-известните изпълнителки в света, мощното изпълнение на Хъдсън ще подготви сцената за най-големия футболен мач и най-очаквания момент от турнира.

Продуцирана в творческо партньорство с „Балич Уондър Студио“, церемонията по закриването ще отпразнува страстта, емоцията и глобалния дух, които определиха 23-тото Световно първенство на ФИФА: едно революционно събитие с 48 отбора, което счупи рекорди и вдъхнови ново поколение момичета и момчета по света да мечтаят. Още артисти и специални гости ще бъдат обявени през следващите дни.

„Подобно на духа на церемониите по откриването, които посрещнаха света на най-голямата сцена в Канада, Мексико и Съединените щати, церемонията по закриването ще затвори цикъла на Световното първенство по футбол 2026 чрез музика, култура и футбол, преди да дадем началото на дългоочаквания мач, който ще короняса шампионите на този новаторски турнир“, заяви Хаймо Ширги, главен оперативен директор на Мондиал 2026 на ФИФА.

Феновете на стадиона ще имат активна роля в шоуто и трябва да планират да пристигнат по-рано, тъй като церемонията по закриването започва в 13:30 местно време, 90 минути преди началния съдийски сигнал. Вратите отварят четири часа преди началото на мача, когато ще стартират редица преживявания, включително ексклузивни активации, награди и допълнителна развлекателна програма преди мача.

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