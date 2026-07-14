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  3. Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
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Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в зала от Торун тази зима Божидар Саръбоюков подобри собствения си национален рекорд в дисциплината. Възпитаникът на Димитър Карамфилов направи стабилна серия и в последния си опит на Мемориалния турнир “Йорданка Аризанова” в Пловдив се приземи на 8.49 метра. Така той коригира собствения си национален рекорд от 8.45 м, който постави тази зима.

Саръбоюков продължи да увеличава своя метраж в сектора с наближаване на Европейското първенство в Бирмингам следващия месец.

Саръбоюков, който малко по-рано през месеца завърши четвърти на Диамантената лига в Монако с 8.36 м, откри състезанието с 8.37 м. Последва стабилна серия от резултати, в която европейският шампион в зала от миналата година записа 8.25 м, 8.30 м, 8.02 м, 8.36 м и 8.49 м за финал.

С постижението си от 8.49 м българинът вече дели 33-то място във вечната световна ранглиста на дисциплината. В световната ранглиста за годината пък възпитаникът на Димитър Карамфилов излезе на трето място след Милтиадис Тентоглу с 8.61 м и Симон Ехамер с 8.51 м.

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