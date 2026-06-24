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Инфантино отрече: Паузите за вода не носят финансов приход на ФИФА

  • 24 юни 2026 | 14:26
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити въвеждането на почивките за хидратация на Световното първенство, настоявайки, че за управителния орган на футбола те са водени единствено от спортни съображения, а не от търговски интереси. Задължителните триминутни почивки, въведени в 22-рата и 67-ата минута на всеки мач от турнира предизвикаха критики от играчи, треньори и фенове още от първия кръг на мачовете.

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Почивките, въведени, за да помогнат на играчите да се справят с високите температури в Северна Америка, отвориха допълнителни рекламни прозорци за телевизионните оператори. Това подхрани дебата за тяхното въздействие върху играта, като някои зрители се оплакаха, че са изложени на реклами по време на триминутните прекъсвания. "Няма допълнителни приходи за ФИФА, тъй като всички търговски споразумения бяха подписани много предварително. Така че това не е финансов проблем за нас. За нас това е чисто спортен въпрос", каза Инфантино в изявление в сряда.

Почивките позволяват на треньорския щаб да дава тактически инструкции по време на игра, промяна, която според критиците нарушава инерцията на мача и променя коренно характера на играта. Мениджърът на Англия Томас Тухел заяви, че допълнителната почивка „прекъсва и променя идентичността на футболния мач“, докато треньорът на Уругвай Марсело Биелса каза, че разделянето на мачовете на по-кратки сегменти отнема фундаменталната характеристика на играта. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте и капитанът на Нидерландия Върджил ван Дайк подкрепиха намерението зад правилото при екстремни горещини, но поставиха под въпрос необходимостта от него при по-хладни условия и на покрити места.

Марсело Биелса също недоволства от паузите за хидратация
Марсело Биелса също недоволства от паузите за хидратация

"Основната причина е жегата, но също така трябва да разберем, че в състезание като Световното първенство по футбол, което се играе в продължение на 39 дни, като отборите потенциално играят осем мача за „тези 39 дни“, моментът за почивка е изключително важен", каза Инфантино. "Още по-важно за нас е да гарантираме, че всички отбори, във всеки мач, играят при едни и същи условия. Много е трудно да се приеме, че един треньор може да има възможност да повлияе на мача, като прави корекции, само защото е по-горещо, докато в друг мач, където температурата е малко по-ниска, същият треньор няма същата възможност", аргументира се той. Инфантино добави, че почивките не са намалили интензивността на мачовете, което предполага, че играчите са успели да поддържат високото ниво на представяне.

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Снимки: Gettyimages

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