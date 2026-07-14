В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

Нарастват призивите от федерациите в УЕФА за подкрепа на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на следващите президентски избори във ФИФА.

Инфантино потвърди, че ще се кандидатира за трети мандат по време на конгреса на ФИФА през април и се надяваше преизбирането му да бъде без конкуренция.

Въпреки това журналистът Бен Джейкъбс твърди, че в рамките на УЕФА има известна подкрепа за други кандидати.

Това се случва на фона на скандала на Световното първенство. А именно - Инфантино получи обаждане от американския президент Доналд Тръмп с молба да преразгледа червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, който впоследствие беше отменен. УЕФА реагира с остра декларация, обвинявайки ФИФА в „пресичане на червена линия“.

Инфантино отвърна на удара, като изтъкна независимостта на дисциплинарната комисия на ФИФА, която е взела решението, направило Балогун достъпен за осминафиналната загуба от Белгия.

Въпреки това, освен позоваването на „дискретност“, ФИФА или нейната дисциплинарна комисия все още не са обяснили по-подробно причината за решението.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин би бил най-квалифицираното име, но се смята, че словенският адвокат е готов да продължи на настоящия си пост като президент на УЕФА и следващата пролет.

Първоначално той изключи възможността да се кандидатира за трети пълен мандат до 2031 г., но сега е готов да се бори за преизбиране, ако не се появят други кандидати.

Чеферин не се стреми към пряк сблъсък с Инфантино, въпреки че двамата са имали разногласия по редица въпроси.

В резултат на това множество федерации от УЕФА, включително Белгия и Полша, биха подкрепили кандидатурата на президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи на следващите избори.

Джейкъбс твърди, че председателят на Асоциацията на европейските клубове няма подобни амбиции да се кандидатира, така че ще е необходимо сериозно убеждаване.

Висши служители във футбола на Босна, Норвегия, Швеция, Германия и Испания са обсъждали подкрепа за други европейски кандидати, включително собственика на Легия Дариуш Миодуски.

Ако Ал-Хелаифи реши да не се кандидатира, което е и настоящото очакване, Полша също би подкрепила Миодуски.

Извън УЕФА, президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталиани е сочен като възможен наследник на Инфантино.

Източници, близки до Монталиани, твърдят, че фокусът му е върху преизбирането му за президент на КОНКАКАФ, но е общоизвестно, че канадецът има аспирации един ден да стане президент на ФИФА.

Президентът на Африканската футболна конфедерация Патрис Мотсепе е друго име, което има намерение един ден да оглави ФИФА.

Малко вероятно е южноафриканският администратор да се изправи срещу близкия си съюзник Инфантино, като вместо това предпочита да изчака до 2031 г. с надеждата да получи подкрепа на избори, в които Инфантино няма право да участва отново.

Предизвикателството пред федерациите от УЕФА, които искат да се противопоставят на Инфантино, е, че предложените от него планове за разширяване на Световното първенство до 64 отбора, както и разширяването на Световното клубно първенство и провеждането му на всеки две години, са широко подкрепяни от членовете на КАФ, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация.

Също така изглежда няма желание за внасяне на вот на недоверие срещу Инфантино, въпреки че тази идея е била обсъждана на последния конгрес на ФИФА.

Повечето федерации просто ще разглеждат самите избори като вот на доверие, поради което все по-голям брой членове на УЕФА се надяват да подкрепят друг кандидат, за да се избегне спечелването на нов мандат от Инфантино без истински дебат.

Номинации за следващите президентски избори във ФИФА могат да се правят до 18 ноември, като изборите ще се проведат на същата дата в Рабат, Мароко.

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