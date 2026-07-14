Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

ЦСКА излезе с официално съобщение, в което обяви, че двама от основните футболисти на тима - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, са под въпрос за предстоящия мач с Дери Сити. Причината е, че британските власти все още не са издали необходимите визи за пътуване до Северна Ирландия на двамата играчи.

ЦСКА: Отиваме, за да довършим започнатото

“Червените” са пуснали всички необходими документи в установените срокове, но визи няма. Ако Лапоухов и Ебонг не получат навреме своите пропуски за страната, те ще бъдат аут за предстоящия мач.

Ето какво пишат от ЦСКА:

ЦСКА информира, че към този момент нашите футболисти и национали на Беларус - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, все още не са получили от британските власти необходимите визи за предстоящото пътуване до Северна Ирландия.

ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация.

В случай, че двамата футболисти не получат своите визи навреме, те няма да могат да вземат участие в реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа на 16 юли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google